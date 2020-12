Jakab: Várható, hogy a kormányzati ciklus hátralevő részében hajlandóak lesznek a magyar emberek érdekeit szem előtt tartani?

Jakab Péter, a Jobbik elnöke, frakcióvezetője írásbeli kérdéssel fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Központi Statisztikai Hivatal által november 26-án publikált, a beruházások drasztikus visszaeséséről szóló adatsor kapcsán. Úgy véli, számos releváns kérdés merül fel a közvélemény részéről.

Kifejti, az előző év azonos időszakához képest átlagosan mintegy 12 százalékos visszaesés került megállapításra a szóban forgó jelentésben, s különösen fájó – fogalmaz - a teljesítményérték közel hattizedét képviselő építési beruházások 16 százalékos visszaesése, de a feldolgozóipar teljesítményének 18 százalékos csökkenése mellett sem lehet szó nélkül elmenni.

A gyorsjelentés tudatja azt is, hogy a visszaesés az „építési beruházások esetében leginkább a szűkülő uniós források következménye.”

Jakab felidézte ennek kapcsán az Orbán Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! c. műsorában közöltek, azaz:

Minden fejlesztést, amit a következő 10 évre terveztünk, azt meg tudjuk oldani önerőből is.

Ezek fényében Jakab azt a kérdést fogalmazta meg, minek is köszönhető a már most megfigyelhető kimagasló visszaesés, illetve miért nem áll helyt már meg most a Kormány a „szűkülő uniós források” helyett?

A jobbik elnöke úgy véli, forrás lett volna, Kormányzati szándék már kevésbé, ugyanis a gyorsjelentés azt is tartalmazza, hogy „közigazgatásban – elsősorban a központi közigazgatási szervek beszerzései révén – 2,1 százalékkal nőtt a volumen.”

Kérdezem tehát tisztelt Miniszterelnök Urat, várható-e hogy a kormányzati ciklus hátralevő, mintegy 16 hónapjában végre hajlandóak lesznek a magyar emberek érdekeit szem előtt tartani, vagy továbbra is saját magukra költik az adófizetői forintokat és a rendelkezésre álló javakat kizárólag hatalomtechnikai szempontok szerint költik majd el?

– érdeklődött Jakab.

Kérdéseire Schanda Tamás János, Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára válaszában kifejtette, míg a baloldal csak rombolni tud – fogalmazott –, ők megannyi embernek segítettek már intézkedéseikkel, Magyarország finanszírozása pedig biztosított a jövő évre.