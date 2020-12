A Kultpolis legújabb részében: Karácsonyi lemezzel jelentkezett Kovács Nóri. Vendégünk a hazai folk-pop jeles énekesnője. Vadonatúj szintipop duó jelent meg a hazai zenei palettán. Az Inclusion formáció most a Kultpolisban is bemutatkozik. Valamint a heti online streaming-premierekkel is jelentkezünk.