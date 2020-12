Itthon is egyre többen hirdetik euróban az ingatlanjaikat

Ugyan általánosságban még nem terjedt el, de Magyarországon is egyre több olyan ingatlanhirdetéssel lehet találkozni, ahol euróban van meghatározva az eladási ár - mondta Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa, aki arról is beszélt, a jelenség a környező országokban, különösen Romániában, már egyre jellemzőbb.

Az euróban történő ármeghatározás azért is válhat népszerűvé az elkövetkező időszakban, mert a forint árfolyama sokat gyengült az utóbbi időszakban, így a lakástulajdonosok számára kedvezőbb a stabilabb fizetőeszköz alkalmazása.

Romániában a nagyobb értékű vagyontárgyak, így az autók és az ingatlanok árát már szinte kizárólag csak euróban határozzák meg. Ennek a hátterében az áll, hogy rengeteg román állampolgár külföldön, főként Olaszországban dolgozik és az ott megkeresett eurót költik el otthon.

Gadanecz Zoltán úgy fogalmazott, Romániában már mindenkinek van eurós számlája, a lakosság egyértelműen készül arra, hogy hamarosan csatlakozhatnak az euróövezethez.

Bár itthon egyelőre más a gyakorlat, Magyarországon is egyre többen hirdetik euróban az ingatlanjaikat.

Megfigyelhető hazánkban is, hogy az 5-6 millió forintnál nagyobb megtakarítással rendelkező emberek már legalább részben euróban tartják a pénzüket, mert még az átváltással is nyernek az árfolyamon a forint gyengülése okán. És mivel a járvány alatt 360 forint fölé kúszott az euró ára, az ingatlanok értékét is megéri abban meghatározni