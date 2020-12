Jakab Péter: még a miniszterelnök sem tudja, hogyan lehet majd karácsonyozni

A Jobbik elnöke Facebook-oldalán reagált a miniszterelnök mai, Kossuth-rádióban interjújában elhangzottakra. Jakab Péter azt írja,

"a mai Orbán-interjúban továbbra se tudhattuk meg, hogy hogyan, milyen szabályok mentén lehet majd jövő héten karácsonyozni, mert ezt még a miniszterelnök se tudja, mint ahogy azt se, hogyan fogja megvédeni a munkahelyeket, de talán holnapra kitalálja.

A magyar néppárt vezetője szerint "amit már most is tud a miniszterelnök úr, az az, hogy minden rossz okozója Soros, ezért írni is fog neki, vagy róla cikkeket.

Jakab megjegyzi,