Lesújtó KSH adatok: sokan haltak meg a koronavírusos eseteken túl is novemberben

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a novemberi demográfiai adatait, és a számok azt mutatják, hogy még annál is nagyobb mértékben nő a halálozások száma, mint amit a koronavírus-járvány hivatalos adatai indokolnak.

A hvg.hu értékelése alapján októberben a járványügyi tájékoztató honlap szerint 1038 áldozata volt a koronavírusnak, viszont 1549-cel többen haltak meg, mint egy évvel korábban. Novemberben pedig, amikor a koronavírusnak a hivatalos adatok szerint 3158 halálos áldozata volt, 5279-cel többen haltak meg, mint egy éve ilyenkor.

A több, mint kétezer fős különbség oka, vélhetően az, hogy voltak, akik elkapták a koronavírust, de nem jutottak el a diagnózisig, lehetnek olyanok, akiknek más betegségük volt, de a járványhelyzet miatt nem kaptak megfelelő kezelést és természetesen, ha volt adatközlési hiba a járványügyi tájékoztatásban, az is megjelenik ezekben a számokban.

A KSH szerint az elmúlt több, mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november. Egy hónap alatt 15 366 magyar halt meg. Ennél több haláleset egy hónap alatt utoljára 2000 januárjában volt az országban.

A demográfiai adatok születési oldalát tekintve, az elmúlt egy évben hónapról hónapra magasabb születési számokat közölt a KSH, mint egy évvel korábban. Ez most is így volt, de ezúttal már csak 19 gyerekkel született több, mint tavaly novemberben. A 7334 születés az elmúlt évekhez viszonyítva egy teljesen átlagos novemberi adat, az év egészében viszont így is jó a helyzet, 3563-mal többen születtek eddig, mint 2019 január-novemberében.

A termékenységi arányszám 1,56-ra nőtt, vagyis többen vállalnak gyereket, ha a kormány pénzzel támogatja azt, de még így is nagyon távol járunk attól, hogy ne legyen népességfogyás. Az összegzés szerint a természetes fogyás novemberben 8032 fő volt, 190 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az év egészében eddig 37 327-tel többen haltak meg, mint ahányan születtek, ami 0,9 százalékkal nagyobb természetes fogyást jelent, mint amekkora 2019 januárja és novembere között volt.