Három miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztséget is kap az RMDSZ

Három miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztséget is kap a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által jelölt Florin Citu vezette, most körvonalazódó jobbközép kormányban - írja az MTI.

A koalícióra készülő romániai pártok vezetőinek pénteken sikerült megegyezniük a legfontosabb kormányzati és parlamenti tisztségek elosztásáról. A tanácskozás után Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rámutatott: megteremtették a kormányzati és parlamenti stabilitás alapjait nyolc olyan év után, amelyben 12 kormánya volt Romániának.

A Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS adja a másik kormányfőhelyettest és a szenátus elnökét, a PNL pedig a képviselőház elnökét.

A miniszterelnökből, két miniszterelnök-helyettesből és 18 tárcavezetőből álló kormányban a PNL-nek 9, az USR-PLUS-nak 6, az RMDSZ-nek pedig 3 minisztere lesz. RMDSZ-es vezető lesz a fejlesztési, közművesítési és közigazgatási, a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti, illetve az ifjúsági és sportminisztérium élén. Hegedüs Csilla ügyvezető alelnök, az RMDSZ szóvivője az MTI-nek elmondta: a magyar érdekképviselet számára kiemelt fontosságú területek élén áll majd RMDSZ-es tisztségviselő.

"Ez egy óriási eredmény, a fejlesztési tárcánál ott van például a teljes regionális fejlesztési alap, a környezetvédelmi minisztérium hihetetlenül fontos a "Green Deal" (a klímasemleges kontinens megteremtését célzó "Európai Zöld Megállapodás") miatt, oda tartozik a vízügy és az erdőgazdálkodás is, tehát az is egy nagyon komoly tárca, és természetesen nagyon örvendünk az ifjúsági és sportminisztériumnak is"