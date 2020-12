Ismét szigorítja az önkormányzatok bevételeit a kormány

Egy újabb kormányrendelet tovább korlátozza az amúgy is nehéz helyzetben lévő önkormányzatokat. Mint ismert, nemrégiben betiltotta a kormány, hogy az önkormányzatok adót emeljenek, most pedig azt is megtiltotta, hogy 2021 végéig emelhessenek a szolgáltatásaikért szedett díjakon - szúrta ki a HVG.

A tilalom vonatkozik az önkormányzat által fenntartott költségvetési és nonprofit szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában levő gazdasági társaságokra, valamint a képviselő-testület hatáskörébe tartozó közszolgáltatásra szerződött szervezetekre is.

Az új tilalom csak abban az esetben nem érvényes, ha az önkormányzat egy legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre megkötött szerződésben „számszerűsíthető módon” meghatározta a díjemelés mértékét, vagy ha a díjemelésről október 31. előtt döntöttek.