Spanyolországban azokat is listázzák, akik nem kérik a koronavírus-védőoltást

A BBC szerint Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy azokat a személyeket is regisztrálják, akik nem adatják be maguknak a koronavírus elleni védőoltást, ezt a listát pedig megosztják az Európai Unió többi tagállamával is. A munkáltatók és a nyilvánosság viszont nem ismerheti meg a névsort az adatvédelmi szabályok miatt.

Megérkezett a vakcina Magyarországra A koronavírus elleni oltóanyagot, a Pfizer-BioNTech vakcinát szállító kisteherautó a hegyeshalmi határátkelőhelyen december 26-án kelt át, tájékoztat az MTI. A belgiumi Puursban gyártott, Európában elsőként engedélyeztetett vakcinát rendőri biztosítással továbbítják a hazai oltópontokra. Az első szállítmány 9750 adag oltóanyagot tartalmaz, amely 4875 egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé.