A pécsi, a nyíregyházi és a szegedi kórházba is megérkezett a vakcinaszállítmány

További vidéki kórházakba - Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre - is megérkezett a koronavírus elleni vakcinaszállítmány szerdán kora délután - írja az MTI.

Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke azt mondta: csaknem 5000 adag vakcina érkezett hozzájuk, ez mintegy 2500 egészségügyi dolgozó beoltására elég.

Első körben a sürgősségi betegellátás, a koronavírus-ellátó központ, az intenzív terápiás intézet dolgozóit oltják be, majd a többi klinikai egység, a megye többi kórházának dolgozói és a rendelőintézetekben dolgozók, ezután pedig az alapellátásban dolgozók következnek.

A most érkezett vakcinákkal csütörtökön kezdik az oltásokat, majd három hét múlva adják be a második adagot. Sebestyén Andor úgy vélekedett, az egészségügyi dolgozók után, tavasszal kerülhet sorra a szervezett lakossági oltás. Az egészségügyi dolgozókat és a lakosságot is arra kérte, hogy jelentkezzenek a védőoltásra.

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban már zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, mivel oda már múlt szombaton is érkezett vakcinaszállítmány. Most 3900 adag oltóanyagot vittek a szabolcsi megyeszékhelyre. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Kórház főigazgató-helyettese kiemelte: azt tapasztalja, hogy az egészségügyi dolgozók körében nő az oltási hajlandóság. Második körben is az egészségügyi dolgozókat, továbbá az alapellátásban dolgozókat, a védőnőket, az Országos Mentőszolgálat és a megyei kormányhivatalok járványügyi munkatársait oltják be - közölte.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba érkezett szállítmányból csütörtökön kezdik meg 2500 ember, az intenzív és Covid-osztályon dolgozók, valamint a mentőszolgálat munkatársainak beoltását. A tervek szerint egy nap nagyjából 100 embert oltanak be - közölte a helyszínen az M1 tudósítója. Tájékoztatása szerint a klinikai központ elnöke azt hangsúlyozta: mindenkinek a saját érdeke és a társadalom érdeke is, hogy beadassák a védőoltást.

Mint ismert, szerdán Magyarországra érkezett 70 ezer vakcina, amely 35 ezer ember kétszeri oltására elegendő, ezeket a vakcinákat szállították, illetve szállítják ki a nap folyamán a kormány által kijelölt 21 oltási pontra.