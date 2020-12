Így szilveszterezzen felelősen és szabályosan!

Nehéz volt 2020, elismerjük. A pandémia nem kímélt, ki kellett lépnünk a komfortzónából, korlátozások nehezítették az eddig megszokott, kényelmes életünket. De hogyan zárjuk ezt az évet, ha szeretteinkkel szeretnénk lenni, de felelősen gondolkodó magyar polgárokként nem akarjuk megszegni a szabályokat sem? A Nemzet Biosztanárnénjének, Müller Cecíliának szerepét átvéve adunk pár tippet!

Ha összejövetelen veszünk részt, akkor a legfontosabb, hogy azon

nem lehetünk tíznél többen.

Az észszerű indoka ennek az, hogy minél kevesebb legyen a kontakt, így a vírus terjedésének esélye is. A kijárási tilalom továbbra is érvényben van, vagyis

december 31-én este 8 óra és január 1-je hajnali 5 óra között tilos közterületen tartózkodni.

(Ilyenkor a vendéglátó szálláshelyadónak minősül.) Persze kivétel a jogszabályban meghatározott nyomos indok az ominózus igazolással. Például a kutyasétáltatás: a kutya „nyomós”, egyben az igazolás is.

Ha egy baráti család hív meg egy beszélgetésre és éjféli koccintásra, akkor fontos utánajárni, az adott településen milyen maszkhasználati szabályok érvényesek. Ezek legtöbbször az önkormányzat honlapján elérhetők. Valami érthetetlen okból a fővárosban a kerületi polgármesterekre bízták ennek szabályozását, vagyis lehet, hogy délután hatkor a zebrán átkelve már más szabályok vonatkoznak ránk. Az a legegyszerűbb, ha végig fent van az arcunkon. Igen, szemüvegeseknek párásodik. El kell viselni!

Közösségi közlekedés használatakor

a maszkot nemcsak a járművön, hanem a megállóban is viselni kell.

Ez néha jól is jön, amikor olyan utastársunk van, akiből már délután érződik a szilveszteri „hangulat”.

Az összejövetel úgynevezett „ottalvós buli” lesz, azaz éjfélkor nem zúdulhatunk ki az utcára megünneplendő Áder János feledhetetlen szavait. Tűzijátékozni sem szabad közterületen, ebbe beletartozik a semmi látványélményt nem nyújtó, csak durrogtatásra alkalmas petárda is. Ezt kultúrember amúgy sem használja, a többieknek meg tilos!

Az utóbbi hónapokban, illetve szocializációnk során megszokott higiéniés szabályokra is ügyeljünk! Nem érdemes egymás nyakába borulva köszöngetni az új esztendőt, a jól bevált „ökölpacsi” is megfelel. Nyilván vendéglátónknál is van kézfertőtlenítő, de jól tesszük, ha egy kis fiolával mi is csúsztatunk a kabátzsebünkbe. És természetesen – bár sokszor azzal humorizálunk, hogy az alkohol fertőtlenít – nem iszunk bele a másik ember poharába.

Ha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor jól tudjuk érezni magunkat szilveszter este is,

hiszen a hangulat mégis főleg a társaságtól függ!

Aki pedig mégis megszegi szabályokat, és a rendőrség kopogtat az ajtaján, az magára vessen! Működjön együtt velük, és

még véletlenül se próbáljon az ereszcsatornán menekülni!

Sikeres, boldog és egészségben gazdag új évet kíván mindenkinek az Alfahír csapata!