Közös közleményben tiltakoznak az ellenzéki pártok a megszorítások és felelőtlen válságkezelés ellen

Január végéig nem tudni, mi lesz a 25 ezer főnél kisebb települések bevételének automatikus kompenzációjával - derül ki az éjjel megjelent Magyar Közlönyből, mely a helyi iparűzési adó megfelezéséről is rendelkezik. Mint ismert, Orbán Viktor a hétvégén jelentette be, a települések közfeladatainak ellátáshoz szükséges bevételek zömét jelentő helyi iparűzési adó (hipa) felét elveszi, a megszorítás ellen több millió magyar polgárt képviselő polgármester és önkormányzati szövetség is tiltakozott.