Nagykáta és a környező települések ugyan Budapest közelében vannak, mégis ez a térség inkább tűnik "perifériának", mint egy, a fővárossal összhangban fejlődő, az agglomerációhoz tartozó vidéknek. A 2020-as év a koronavírus-járvány, a kormányzati megszorítások és korlátozások miatt, illetve az ennek nyomán megjelenő munkanélküliséggel nehézségekkel teli kihívások elé állította az ott élőket. Bozsik József, a nagykátai választókerület jobbikos elnöke értékelte a válságtól is sújtott óévet.

A statisztikák szerint az egész Közép-Magyarország legelmaradottabb régiója a Tápió-vidék, sőt az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma is itt a legalacsonyabb! A választókerület gazdasága az elmúlt években nem, hogy felállni nem tudott a padlóról, hanem egy mély, sötét pincébe zuhant. Évtizedek óta mi vagyunk Pest megye árva gyerekei! Ezen a 2020-as év csak tovább rontott

- jelentette ki az Alfahírnek Bozsik József.

A Jobbik Nagykátai választókerületi elnöke szerint ennek ellenére 2020-ban szinte semmilyen gazdasági segítséget nem kapott a térség a kormánytól.

- érzékeltette a gondok politikai és társadalmi vonzatát Bozsik József, aki azt is elmondta, az emberek panaszkodnak és szinte minden településen nyomornegyedek alakultak ki az elmúlt években. A Jobbik helyi aktivistái egyébként ruhát, ételt, fenyőfát, gyerekjátékokat és más ajándékokat osztottak a rászorulóknak az elmúlt hetekben.

Kézzel fogható, szabad szemmel is látható a gazdasági káosz és szegénység, miközben a Czerván-klánhoz köthető szűk kör ebből is hasznot húz. Lenyúlták a környék szinte összes dohányboltját, több ezer hektáron gazdálkodnak, a munkásaikat rabszolgabéren tartják, sőt Tápiószentmártonban attól sem riadtak vissza, hogy egy EU-s pénzből épült oktatási intézménybe beköltöztesse Czerván a vejét, úgy, hogy ott semmilyen oktatási tevékenységet sem folytat senki

- közölte Bozsik József.

Szerinte Nagykátán és a térségben a válság miatt az emberek felélték a megtakarításaikat, ha volt egyáltalán. Százezrek veszítették el az állásukat, mások részmunkaidőben kénytelenek dolgozni még kevesebbért.

- mondta Bozsik József, aki szerint nem csökkent a munkavállalókat sújtó adóteher és néhány szektort leszámítva a bérek 80 százalékos átvállalása is elmaradt.

A Jobbik választókerületi elnöke úgy vélte, a Fidesz álkeresztény propagandát folytat amikor segítség helyett hitelt nyújt a rászorulóknak akkor, amikor az ember azt se tudja, mit hoz a holnap, lesz-e munka, lesz-e kenyér az asztalon.

A legtöbb család ilyenkor nem lakásfelújításban gondolkodik, meg hitelben, hanem túlélésben. Az álkeresztény kormány mentőcsomagja valójában ennyi: segíts magadon, Isten is megsegít

- jelentette ki Bozsik József.

A jobbikos politikus szerint Nagykátán és a környéken elégedetlenek a kormányzat járványügyi intézkedéseivel.

Össze-vissza variálnak a bolti idősávokkal, bizonytalan hatású oltásokat hoznak az országunkba. Mint az élet más területein, most is kapkodnak és hibákat hibára halmoznak a Fideszben. A magyarok nem kísérleti nyulak! Ezért azt követeljük, hogy csak biztonságos és már engedélyezett, bizonyítékokon alapuló vakcinával oltsák a magyar embereket

- mondta Bozsik József.

Tapasztalatai szerint a választókerület polgármesterei közül vannak olyanok, akik egyéni, üzleti, illetve politikai okok miatt, szervilis módon elégedettek a kormány válságkezelésével, de mint fogalmazott, ilyen aljas településvezetőből egyre kevesebb van.

A Fidesztől sokan eltávolodtak a térségünkben, mert nekik is elegük van a lopásból, rablásból és a hazugságokból. Az önkormányzatok már abszolút nem önállóak. Az őket érintő elvonások, mint az iparűzési adó, gépjárműadó és egyéb jogkörök megvonása mind megkerülte a testületi döntéseket. Volt nálunk olyan eset is, amikor az egyik, Fideszhez húzódó polgármestert a helyi Fidesz elnöke tette helyre nyíltan, a Facebookon. Teljes a káosz, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy Sülysáp kormánypárti polgármestere, Horinka László szeretne elindulni Czerván György helyett 2022-ben, ami egyenesen kettészakította az egyébként is bomladozó helyi Fideszt