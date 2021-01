Jakab szerint Orbán azért ígérget most nagyokat, mert az összefogás miatt már érzi a vesztét

„Vajon Orbán Viktor melyik országban él? Vagy egy másikban, mint mi, vagy valami más miatt mondott ma olyanokat a rádióban, hogy az utóbbi 10 év volt az elmúlt 100 év legsikeresebb évtizede. Meg hogy nagy idők kapujában állunk, mert az elkövetkezendő 10 év olyan fantasztikus lesz, hogy még Nyugat-Európát is lekörözzük fejlődésben: az emberek jómódban fognak élni és gyarapodni, meg még nagyobb lakásban is.”

- reagált Jakab Péter a miniszterelnök vasárnapi rádiós interjújára. Mint arról az Alfahír is beszámolt, Orbán Viktor szerint nagy idők kapujában állunk, szárnyalni fog a gazdaság, dimenziót váltunk és közben gyarapodni fognak az emberek is nagyobb házakkal, több gyerekkel.

A csodálatos szavakat persze az állampárt hívein túl már nem fogadták mindenhol egységes bámulattal. Jakab Péter Facebookon megjelent írása szerint például Orbán nagyon is jól tudja, valójában melyik országban él, jelesül

„abban, ahol 10 évnyi kétharmad arra volt elegendő, hogy mára a magyar lett az unió második legszegényebb nemzete. A minimálbér már Romániában is többet ér, mint nálunk. A minimálnyugdíj megemeléséhez 10 év is kevés volt, az még idén is 28.500 forint. A családoknak nincs megtakarításuk. Az egészségügy romokban. Marad a magánklinika, már ha van még rá pénzed azok után, hogy egy életen át fizetted a tébét. Tény, korrupcióban lekörözzük a Nyugatot. Az unió második legkorruptabb kormánya a mienk. Áfában pedig elsők vagyunk. A szegények adója a maga 27 százalékával nálunk a legmagasabb.”

A Jobbik elnöke úgy látja, Orbán Viktor persze „nagyon is jól tudja, mivé züllesztette a hazánkat”.

Az ellenzéki politikus a rádiós propagandáról azt írta, a kormányfő már másfél évvel a választások előtt „két kézzel szórja a legnagyobb ígéreteket, és ez annyit jelent, hogy bajban van. Minél nagyobb a baj, annál nagyobb az ígéret.”