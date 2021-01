Jobbik: Orbán tündérmeséjével szemben, Magyarország a harmadik legszegényebb uniós tagállam

- írta Facebook bejegyzésében Z. Kárpát Dániel, miután a miniszterelnök a közrádió reggeli műsorában az elmúlt száz év legsikeresebb évtizedének nevezte a 2010-2020 között időszakot.

A Jobbik alelnöke szerint Orbán Viktor eltagadja azt a tényt, hogy közben a Kárpát-medencében élő magyarság lélekszáma közel egymillió fővel csökkent.

- mondta Z. Kárpát Dániel hozzátéve, hogy emellett adózik a korábban nem adózó minimálbér, nincs elérhető otthonteremtési program a nehezebb helyzetben élő honfitársaink számára, s Magyarország a harmadik legszegényebb uniós tagállam a háztartások életszínvonalát tekintve.

A Jobbik országgyűlési képviselője úgy vélte, a miniszterelnök mintha még büszke is lenne arra, hogy a nyugati országok többségéhez hasonlóan itt nem a kieső munkabéreket pótolják ki, hanem szinte kizárólag a nagybefektetők érdekeivel foglalkoznak. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a növekvő munkanélküliség, és az önkormányzatokat érintő megszorító intézkedések ellenére a 240 év alatt megtérülő Budapest-Belgrád vasúti beruházás nem állt le, az Audi vélhetően megkapta a kormánytól a teljes idei veszteségét támogatásként, miközben a koronavírus-járvány nyomán megjelent válság miatt a tönk szélén álló magyar vállalkozások és a nehéz helyzetbe került családok nem is álmodhatnak ilyen mentőövről.

- tette hozzá Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke.

A miniszterelnök kijelentéseire korábban Jakab Péter is reagált . A Jobbik elnöke szerint a 10 évnyi kétharmad arra volt elegendő, hogy mára a magyar lett az unió második legszegényebb nemzete. A minimálbér már Romániában is többet ér, mint nálunk, a minimálnyugdíj megemeléséhez 10 év is kevés volt, a családoknak nincs megtakarításuk, az egészségügy romokban, s miközben a szegények adója a maga 27 százalékával nálunk a legmagasabb addig az unió második legkorruptabb kormánya a mienk.