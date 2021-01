„A sokadik bőrt húzzák le – ezúttal a kisvállalkozókról”

Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője már a Gazdasági bizottság tavaly év végi ülésén is hangsúlyozta, hogy a kata adózási rendszer kapcsán egy több ezer főből álló csoport kereste őt meg az idén életbe lépő új, 40 százalékos adó miatt. A képviselőtől azt kérték a csoport tagjai, hívja fel Varga Mihály pénzügyminiszter figyelmét arra, van még pár nap a 2020-as évből, így lehetne még mit tenni ezekért a katásokért. Az aznapi ülésen a jobbikos képviselő eleget is tett a több ezer fő kérésének, azonban olybá tűnik, ez süket fülekre talált.

Potocskáné mindig is kiállt a gazdaság fehérítése mellett, továbbá fontosnak tartja az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körű kiterjesztését is. Ahhoz azonban – mint fogalmazott legutóbbi Facebook-bejegyzésében –, hogy a gazdasági szereplők megfelelően felkészülhessenek az új előírások betartására, egyrészről idő kell, másrészről pedig pénz.

És pénzből ebben a gazdasági helyzetben lássuk be, egyre kevesebb van; különösen a kicsiknek, a mikrovállalkozóknak. Amikor az online pénztárgépeket kötelezővé tették egyes szakmáknál, akkor legalább adtak támogatást a beszerzéséhez. Aztán ennyi. Arról azonban már nem szól a fáma, hogy a havi fenntartási díj és az éves felülvizsgálat mekkora anyagi terhet jelent számukra. Benyelik. Nem tehetnek mást

– húzta alá a politikus.

A kötelező POS-terminál kapcsán kifejtette, nincs bevételhatár, illetve semmilyen kivétel, így ha az NGM rendelet szerinti szakmában tevékenykedik a kisvállalkozó, köteles beüzemeltetni a banki terminált.

Mindezt úgy értékelte, a vevők ugyan örülhetnek, hogy bővül azon helyek köre, ahol bankkártyával fizethetnek, érdemes azonban mindezt megvizsgálni a másik oldalról is, azaz, hogy „mivel szembesülnek zömében azok a katás egyéni vállalkozók, akiket az Orbán-kormány már egy 40 százalékos büntetőadóval is megajándékozott 2021-re.”

Potocskáné arra is felhívta a figyelmet, miszerint amellett, hogy bankterminál-használati szerződést kell kötni, bankkártya-lehúzó masinát is kell szerezni, ehhez még jön az adattovábbítási szerződés megkötése, az internetes szerződéskötés mellé. Újabb áramvételezési helyre is szüksége van a terminálnak – ami szerencsés esetben egy hosszabbítóval megúszható –, indokolt továbbá a terminál számára fizikailag is helyet biztosítani, valamint újabb bankszámla és/vagy bankkártya elszámolási számla kell.

Hadd dagadjon a bankok zsírja, hája a vérükön, bankkártya bizonylat hegyek keletkeznek, amelyeket fel is kell dolgozni, naponta helyére könyvelni. Ez havonta több tízezer forintba is kerülhet. Ehhez azonban semmilyen támogatás nincs. A kisvállalkozók oldják meg, ahogy tudják. Orbán Viktor mindig hangoztatja, hogy segítik a vállalkozókat, de én ezt egyáltalán nem merném segítségnek nevezni, inkább egy újabb tehernek

– vélekedik az országgyűlési képviselő, aki költői kérdéssel zárta le bejegyzését, mely szerint: