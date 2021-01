A Jobbik szerint öngólt lőtt a kormánysajtó, amikor az Orbán-kormány korábbi miniszteri megbízottjával sorosozzák a pártot

Egyelőre nagyon nem jött rá a kormányzat, hogy az ellenzéki összefogás bejelentése után pontosan mivel is támadja a Jobbikot. A propagandisták tanácstalanságára jellemző, hogy már hetek óta egy majdnem 5 éves sztoriról próbálnak újra és újra még egy bőrt lehúzni. Ma reggel a kormánypárti Magyar Nemzet képes volt ezzel a címmel lehozni egy névnélküli cikket: "Soros emberével Simicskánál találkozott Vona"; 2015-ben...

Azért van abban valami tragikomikus, hogy a kormányzat úgy érzi, 2021-ben a Soros-Simicska-Vona hármas emlegetésével politikai tőkét lehet kovácsolni, vagy riadalmat kelteni, mindenesetre most megint azt akarja bizonygatni a kormánysajtó, hogy a Jobbikot Orbán Viktorék korábbi mentora, a világhírű spekuláns irányítja Teplán Istvánon keresztül.

Viszont erre most már a Jobbik is reagált, szerintük a lakájmédia öngólt vétett, az Orbán-kormány korábbi miniszteri megbízottjával sorosoznak.

Ez a középszerűek bosszúja

Alább a párt közleménye:

"Teplán István kiváló oktatási és környezetvédelmi szakember. Nem titok, hogy szakemberként politikai tanácsokat ad a Jobbik különböző szakpolitikusainak. Szakmai életútját bizonyára a lakájmédiában is jól ismerik, hiszen a közelmúltban még az Orbán-kormány is komolyan támaszkodott szinte páratlan szaktudására. Ha a szervilis médiamunkásaik nem is, de a kormánypárti szakpolitikusok biztosan emlékeznek a nevére, hiszen nem is olyan régen még a legmagasabb szinteken vették igénybe ők is - a fideszes papagájkommandó által ma már Soros meg Gyurcsány emberének hazudott, már-már ürgebőrbe varrt búvárembernek kikiáltott - szakember szakmai tudását. Mindenesetre mi azért szeretnénk felidézni a kormánypropagandistáknak és a kormánypolitikusoknak a valóságot, nehogy annyira elszakadjanak attól, hogy ereszen kelljen visszacsúszniuk a biztos talajt jelentő földre.

Tehát Teplán István életútjával kapcsolatban szeretnénk felidézni, hogy korábban tanácsadóként vett részt - többek között Stumpf Istvánnal, Lánczi Andrással és még sokan másokkal közösen - egy a közigazgatási képzés megújítását célzó programban. Majd az Orbán-kormány hatalomra kerülése, vagyis 2010 után (!) környezetvédelmi ügyekben tanácsadóként segítette a magyar kormány munkáját. Érdekes adalék, hogy például az egyetlen olyan szakember volt, aki egyszerre két környezetvédelmi Tanácsi Munkacsoportot is vezetett a magyar EU Elnökség alatt, illetve szakemberként képviselte a magyar elnökséget az ENSZ-ben, valamint annak Környezetvédelmi Programjában (UNEP) is. De Teplán István képviselte Magyarországot 2010-14 között az EU Környezetvédelmi Ügynökségének Igazgatótanácsában(EEA), sőt ő koordinálta a magyar részvételt a 2012. évben Rióban megrendezett ENSZ Fenntartható Fejlődés Konferencián is. Teplán István szervezte meg első alapító főigazgatóként 2010-13 között a Nemzeti Környezetvédelmi Intézetet (NEKI), illetve főtanácsadóként, majd tárcaközi miniszteri megbízottként (!) szervezte Áder János megbízásából a Budapest Víz Világtalálkozót is. Sőt, az Orbán-kormány megbízásából három fenntarthatósági fejlődéssel kapcsolatos konferenciát is szervezett a 2015-ös Milánói EXPO idején.

Értesüléseink szerint nem Teplán Istvánon múlott, hogy ma nincs - pontosabban csak látszólag van - kormányszintű környezetvédelem Magyarországon. Ez nyilván irreális elvárás lenne egy olyan kormánytól, melynek egyes tagjai még mindig megkérdőjelezik a globális felmelegedés tényét, valamint a klímaváltozást.

Ebben is különbözni fog a Fidesz bukása utáni kormányzat a mostani - a válságkezelésben totálisan alkalmatlannak bizonyuló - Orbán-kormánytól; legkésőbb 2022-től ugyanis újra lesz valódi környezetvédelem Magyarországon. Nem mellesleg nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt években Teplán István mellett még több tucat hazai és nemzetközi hírű szakember döntött úgy, hogy a hazug és korrupt Orbán-kormány helyett a valós problémákat nem sunyin az asztal alá söpörni akaró, hanem azokat kormányon megoldani kívánó néppárti Jobbik mellett tették le a voksukat".

Teplán István: "Ez a középszerűek bosszúja" Említette az interjú előtt, hogy nem olvasta a kormánypárti Origo hosszú jellemzését, úgyhogy ha nem bánja, idéznék belőle. Ennél a portálnál sosem lehetünk elég körültekintőek, így a biztonság kedvéért megkérdezem, hogy igaz-e az első mondat. Tényleg 1958-ban született?Ez éppenséggel igaz.Akkor ugorjunk egy izgalmasabb állításra: Soros György embere?

Teplán István az Alfahírnek 2018 októberében adott interjút, sok mindenről beszélt, többek között a Fidesszel és Orbán Viktor politikájával kapcsolatos dolgairól is, illetve a támadásokat úgy mutatta be, mint a középszerűek bosszúját. Amúgy az is kiderül, hogy a Jobbik béruniós kezdeményezése után hogyan került kapcsolatba a párttal.

"Nekem nagyon rokonszenves volt ez a szociális érzékenység, hogy az alacsony bérek ügyével kezdtek el foglalkozni. Ez tényleg egy húsbavágó nemzeti kérdés, hiszen rengeteg fiatal hagyja el az országot, családok szakadnak szét. Ennek a béruniós kezdeményezésnek pedig volt egy stábja, amely engem felkért, hogy segítsek, és aztán valóban én hívtam meg a legtöbb előadót. Eljöttek akadémiai előadók, üzleti vezetők, munkavállalói szervezetek vezetői, sok bizottsági ember"

- idézte fel Teplán.