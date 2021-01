Csányi Tamás: járványügyileg indokolt a digitális oktatás, de hiányzik az infrastruktúra

Élesen kritizálta Csányi Tamás, a Jobbik oktatáspolitikusa annak a döntésnek a körülményeit, hogy január 11-én nem áll vissza a rendes oktatás. A szakpolitikus úgy véli,

akkor lennénk „normális” ország, ha az online oktatáshoz kellő digitális eszközök minden családnál megfelelő számban állnának rendelkezésre, a tanároknak lenne digitális tananyaguk, vagy ha nincs, akkor azt nagyon könnyen be tudnák szerezni.

Ám – mutatott rá – Magyarországon nemhogy a digitális eszközök megvásárlására nincs pénze sok családnak, még a téli tüzelőre sem telik, nem kevés gyerek fázik, és szinte éhezik.

Csányi arra is felhívta a figyelmet, hogy a tanárok is csak akkor rendelkezhetnek digitális tananyaggal, ha ők maguk végzik el azt a komoly kutatómunkát, amelynek eredményeképpen össze is állítják saját maguknak azt, amit le szeretnének adni az online órán,

hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériuma már régen elengedte az oktatásban tevékenykedők kezét

– írja közleményében.

Az operatív törzs nem javasolja a kormánynak, hogy január 11. után újra az iskolákban tanuljanak a középiskolások Mint azt megírtuk, a csütörtök reggeli adatok szerint újabb 3068 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 334 836-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt továbbá 127 többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma így 10 325-re emelkedett.

A parlamenti honatya hiányolja Czunyiné Bertalan Judit megszólalását is, mint fogalmaz, a digitális oktatásért felelős kormánybiztos pedig

tartja kartauzi fogadalmát, és úgy tesz, mintha lassan egy éve nem online oktatnák gyerekeinket: hallgat. Sokat és mélyen.

Csányi szerint Maruzsa államtitkár bejelentése járványügyi szempontból érthető és várható volt, szakmai szempontból

a drukkerek partszéli biztatásával egyenlő: Hajrá, tanárok! Meg tudjátok csinálni!

– zárul a közlemény.