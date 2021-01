A kubai vakcinát több tízezer iráni emberen fogják tesztelni

Megállapodást írt alá Kuba Iránnal arról, hogy átadja az ázsiai országnak a koronavírus ellen fejlesztés alatt álló, legelőrehaladottabb szintű vakcinájának technológiáját abból a célból, hogy ott végezzék el a klinikai tesztek utolsó - embereken végrehajtandó - fázisát.

Kuba és Irán gazdaságát is amerikai szankciók korlátozzák, amelyek következtében több külföldi gyógyszeripari vállalat nem üzletelhet ezzel a két országgal.

Iránban december végén kezdték meg az első saját fejlesztésű Covid-vakcina tesztelését embereken.

Kubában pedig négy kísérleti oltóanyag tesztelése folyik, de még egyik sincs abban a szakaszban, hogy embereken is kipróbálják. A legígéretesebb a Soberana 2 elnevezésű vakcina, amelyet nagyjából 150 ezer emberen fognak tesztelni Havannában. Viszont Kubának ennél sokkal több vizsgálatra lenne még szüksége, de ezeket csak külföldön tudja elvégezni, mert az országban alacsony a fertőzöttségi arány a sikeres védekezésnek köszönhetően - közölték kubai tisztségviselők.

A Soberana 2 tesztelésére vonatkozó kubai-iráni együttműködést helyi idő szerint pénteken jelentették be Havannában. Kubai közlés szerint számos ország érdeklődést mutatott kísérleti vakcinái iránt, de végül Iránnal kötöttek megállapodást a további közös fejlesztésről.

Kianus Dzsahanpur iráni egészségügyi miniszter a helyi sajtó jelentése szerint arról számolt be, hogy 50 ezer önkéntest vonnak majd be a kubai fejlesztésű oltóanyag vizsgálatába. A Kubával kötött megállapodás részét képezi az, hogy az embereken végzett kísérletekért cserébe Irán megkapja a vakcina mögött álló technológiát, és részt vehet majd a gyártásban is - tette hozzá a miniszter.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője pénteken bejelentette, hogy megtiltotta a kormánynak a koronavírus elleni vakcinák importját az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból. Arra hivatkozott, hogy ezek az államok nem megbízhatóak, mivel ha képesek lennének az oltóanyagfejlesztésre, akkor nem lenne ilyen komoly járványügyi krízis az országukban.

Kuba nem tárgyalt egyetlen országgal sem oltóanyagok beszerzéséről, hanem saját fejlesztésű vakcinájával akarja megkezdeni a koronavírus elleni oltást még az év első felében.