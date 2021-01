Január 13-án végre Müller Cecília is megkapta az első vakcináját, amit az MTI is megörökített. Az országos tisztifőorvos egyébként azt kérte az egészségügyi dolgozóktól, hogy jelentkezzenek és oltassák be magukat, mert - mint mondta - szeretnének "továbblépni az oltási sorban".

Kedd estig az összes beérkezett vakcinát felhasználták, 86 929-en kapták meg az oltást. Január 18-án elkezdik beadni a második oltásokat.