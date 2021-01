„A kormány képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról"

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz, az átoltottság növeléséhez a vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, hiszen minden ezen múlik.

Felidézi, a múlt héten arról beszélt, mennyire fontos, hogy bízzunk a tudományban, az egészségügyi szakemberekben, az uniós és a magyar hatóságokban. A politikusoknak pedig a bizalom helyreállításán kell dolgozniuk, ugyanis Magyarországon az oltási hajlandóság még mindig túl alacsony.

Budapest főpolgármestereként, ellenzéki politikusként a jelentkezésre, a regisztrációra kértem mindenkit és felajánlottam a Főváros segítségét, mert hiszem, hogy helye van a vitának, helye van a küzdelemnek, de helye van az együttműködésnek is. Az oltási kampány megszervezésében, emberi életek megmentésében például mindenképpen. Azonban a kormány sajnos képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról: oltásellenességgel vádolja az oltáspárti ellenzéki erőket

– fogalmazott Karácsony.

Kitért arra is, miszerint a miniszterelnök az Európai Uniót (EU) kritizálja, pedig egyelőre csak az EU-s kontingensből oltják hazánkban az egészségügyben, illetve az idősotthonokban dolgozókat, ellátottakat.

Aláhúzta továbbá, ne feledjük: azért van közös uniós beszerzés, mert ebben állapodtak meg a tagállamok, köztük Magyarország is. A főpolgármester kitért arra is, egy Kínában vagy akár Oroszországban gyártott vakcina is hatékony és biztonságos lehet, azonban úgy véli, ezt inkább ne politikusok sugallják, hanem független szakértők ítéljék meg Magyarországon és az EU-ban.

Jó lenne, ha a kormányfő is bízna a tudományban, bízna a szakhatóságok munkájában, hiszen, ha az uniós és a magyar hatóságok is rábólintanak a kínai vagy akár az orosz vakcinára, akkor nem lesz miért kételkednünk alkalmazhatóságukban. Szerintem bizalmat csak úgy lehet ébreszteni, ha mi magunk is bízunk. Mert a bizalom tiszta, egyenes beszédből, a propagandától mentes tényekből épül. És most erre van szükség

– összegezte Karácsony hozzátéve, Budapest hamarosan saját tájékoztatókampányt indít, hogy minél több embert győzzünk meg az oltás fontosságáról.