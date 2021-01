Gémesi György: nagyjából 100 milliárd forintot vett ki az önkormányzatok zsebéből a kormány

Interjút adott az Indexnek Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetője, ahol elmondta,

százmilliárd forintra becsüli azt az összeget, amelyet a kormány az utóbbi hónapok döntéseivel kivett az önkormányzatok zsebéből.

Gémesi szerint a települések a járvány elleni védekezésre eddig egy fillért sem kaptak. Az első hullám végén bekérték ugyan az adatokat a védekezésre fordított költségekről, de azóta nem történt semmi az ügyben, miközben Ausztriában összesen 2,5 milliárd eurót kaptak az önkormányzatok.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetője úgy tudja, Európában sehol nem volt elvonás, és legalább a járvány elleni védekezés költségeit kifizették az önkormányzatoknak. Magyarországon viszont már a tavasszal elkezdődött központi elvonás a parkolási díjjal.

"Nyilván nem csak az az oka a tiltakozásunknak, hogy a bevételt elveszi a kormány. Az is nagy gond, hogy az ingyenessé tett parkolás miatt összevissza parkolnak az autósok, és akik eddig reggel a munkahelyük közelében tudtak parkolni, most nem találnak helyet. A parkolási díjnak ugyanis szabályozó szerepe is van. A parkolási díj azért is van, hogy forogjanak az autók, minél többen meg tudjanak állni, elintézni az ügyeiket"