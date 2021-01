Az EMMI büntetést ígér azoknak, akik soron kívül jutnak oltáshoz

Olyanok is kaphattak a koronavírus elleni védőoltásból, akik hivatalosan még nem jogosultak rá: azaz nem egészségügyi vagy szociális dolgozók, számolt be róla az RTL Híradó.

A csatornához több ilyen eset is eljutott névtelenül, a visszajelzések alapján pedig bizonyos esetekben „kijátszható” az oltási rend. Mindezt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára is megerősítette az RTL-nek.

A MOK honlapján azt írja, a Magyarországra január 6-ig érkezett vakcinamennyiség mintegy 80 000 ember beoltását tenné lehetővé, azonban az illetékesek nem bíznak abban, hogy a második adaghoz szükséges mennyiség is időben megérkezik. Emiatt tehát a rendelkezésre álló anyag felét a második oltásra tartalékolják, veszélyeztetve ezzel akár azt is, hogy a néhány napon belül felhasználandó készlet kárba vész. A kamara káoszról és kerülőutasokról is beszámolt a beérkezett panaszok, beszámolók alapján, s meghatározottabb, racionalizáltabb oltási rendre tett javaslatot.

Az RTL megkeresésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nem az oltási rendben látott problémát, hanem a szabálykövető magatartásban. Mint fogalmaztak: