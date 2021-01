Úgy érzem, elértem reális cselekvési határaimra, és minden elvemmel ellentétes fenntartani a jelenlegi állapotot.

Így indokolta lemondását Facebook bejegyzésében Csernai Mihály, a Színház és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói önkormányzatának távozó elnöke.

Csernai Mihály közölte, elérte reális cselekvési határait, de az egyetem új vezetése fittyet hány a HÖK minden javaslatára, és szerinte hiányzik az oktatást érintő szakmai program is,

Ebből kifolyólag a többszáz diákon túl, többezer potenciális felvételiző figyelmen kívül hagyása, a valós hallgatói lobbitevékenység általam teljesíthetőnek érzett határainak elérése, a vezetőség hallgatóbarát kommunikációjának teljes hiánya, az elmúlt 155 év működő hagyományainak megerőszakolása olyan döntésre késztet, amit úgy érzem, felelősen ezen a ponton meg kellett hoznom

- zárja indoklását Csernai Mihály.

Ezt megelőzően Szász János és Fullajtár Andrea is közölték, hogy csatlakoznak az intézmény ősszel felmondott oktatóinak csapatához.

A Magyar Hang szerint az új tanárok nyilvánosságra került listája is hozzájárulhatott Csernai döntéséhez. A lap felidézte, hogy a 444.hu a hétvégén megszerezte az új oktatók listáját, akik között mások mellett ott van például Velkovics Vilmos, a Hír tv műsorvezetőjének neve is. Ő volt, aki az ECHO tévében próbált valamiféle nyelvtanári leckét adni Kálló Dániellel, a Független Diákparlament elnökének kevés sikerrel. Ezt az is alátámasztja, hogy később a csatorna a ezt a műsort mindenhonnan letiltatta, de Velkovics vezette azt a műsort is, amikor Jakab Pétert hívták be a stúdióba. Velkovics sorosozására, a Jobbik elnöke közölte, hogy Orbán Viktort is Soros György nevelte ki, majd idézve Gyurcsány Ferenc hírhedt öszödi beszédét, kijelentette, hogy Velkovics és az Echo tévé végig hazudták az elmúlt másfél- két évet, és teljesen világos volt, hogy amit mondanak, az nem igaz.