Az Európai Bizottság szerdára ígérte ajánlásait a vakcina-útlevélről

Varga Judit igazságügyminiszter közölte, csütörtökön a rendkívüli EU-csúcson a vakcina-útlevél kérdése is napirenden lesz, úgy véli, “ezt érdemes megvárni” a magyar szabályozással, írja az ATV.

Amikor elindul az oltás, felmerül a mobilitás kérdése is, hogy a védettséget igazolni fogják Európa szerte. Biztos, hogy lesz sok tagállami elképzelés, hogy az élet vissza tudjon állni a régi kerékvágásba

– mondta Varga Judit a Hír Tv-ben a vakcina-útlevéllel kapcsolatban.

Az igazságügyminiszter arra a kérdésre, miszerint a kormányban van-e erről diskurzus, előkészület arra vonatkozóan, hogyan segítenék elő az oltási kedvet, azt válaszolta: az Európai Bizottság már december végén “belengette”, hogy lesznek ajánlásai arra, milyen legyen egy ilyen vakcina-útlevél, a védettséget, oltottságot igazoló okmány.

– fogalmazott hozzátéve, az Európai Bizottság szerdára ígérte az ajánlásait. Szerinte ugyanakkor a Bizottság e téren is lemaradásban van.

Orbán Viktor miniszterelnök karácsony előtt már egy Facebook-videójában azt mondta:

Megnéztük a vakcinaigazolás digitális verzióját, mert arra készülünk, hogy akik már védettek, átestek korábban a fertőzésen - vagy a vakcinával beolttatták magukat és így védetté váltak -, nekik legyen egy igazolványuk, amely arról szól, hogy védettek, illetve ők már nem fertőznek meg senkit. Ez összhangban van az Európai Unió azon törekvésével, hogy egy ilyen digitális útlevelet is létrehozzunk. Ennek az első verzióját most a Belügyminisztérium kifejlesztette, és azt meg is tekinthettük