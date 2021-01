Immunológus professzor: a hátamon feláll a szőr attól, hogy inaktivált egész koronavírussal oltsunk!

A Válasz Online-nak nyilatkozott Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem orvosi karának professzor emeritusa, aki szerint a kínai Sinopharm és Sinovac vakcinákkal jobb óvatosnak lenni:

a hátamon feláll a szőr attól, hogy inaktivált egész koronavírussal oltsunk!

Kitért rá, hogy ezek a készítmények a harmadik világ tömegei számára készülnek. Olyan technológiát használnak, amit Pasteur idejében is alkalmaztak már. Olyan mintha a Nagykörúton most vezetnénk be a lóvasutat. A legmodernebb vakcinának a Pfizer-BioNTech oltóanyagát tartja.

Bár a kínai oltóanyaghoz hasonló technológiát alkalmaznak az influenza elleni védőoltásban is, de a koronavírus esetében ez kifejezetten problémás Duda szerint. A koronavírus sokkal inkább hasonlít a Zika-vírusra abban a tekintetben, hogy „lopakodó” vírus - nyilatkozta.

Olyan molekuláris mintázatokat hordoz, amilyenek az emberben is előfordulnak, ezért potenciálisan autoimmun folyamatokat indíthat el.

A nyugati vakcinák mellett szól Duda véleménye szerint, hogy a a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és biztonságosak, ezért nyugati vakcinákat kell használni.