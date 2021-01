"Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, maradnak a korlátozások, mert az emberek nem bíznak benne"

Az Európai Bizottság legfrissebb felmérése szerint a magyarok mindössze 49 százaléka vélekedik úgy, hogy előbb-utóbb beadatja magának a koronavírus elleni vakcinát, amivel jócskán elmaradva a 70 százalékos uniós átlagtól az utolsók vagyunk a vonatkozó rangsorban.

Magyarországon azért nem bíznak az emberek a védőoltásban, mert valójában Orbán Viktorban nem bíznak, és az Orbán-kormány munkájában nem bíznak

- vonta le a következtetést az adatokból Lukács László György.

A Jobbik egészségügyi szakpolitikusa szerint a bizalmatlanságra a kormány az elmúlt napokban ismét rátett egy lapáttal azzal, hogy "egy veszélyes üzletbe kezdtek Kínával". Egy olyan kínai vakcinát szereznének meg, amiről az Európai Gyógyszerészeti Hatóság (EMA) szinte semmit nem tud, ezért nem lehet azt állítani, hogy biztonságos lehet - hangzott el, majd a politikus hozzátette: ez a veszélyes üzlet az emberek oltási hajlandóságát, sőt, az oltásokba vetett bizalmát is rombolja.

A Jobbik álláspontja, hogy csak olyan vakcina forgalmazása történhet meg hazánkban, ami rendelkezik az EMA biztonsági jóváhagyásával.

Lukács László György emlékeztetett, hogy Menczer Tamás külügyi államtitkárt cáfolta ez Európai Bizottság: eszerint nem igaz, hogy 14 európai ország jelentkezett a kínai vakcinára.

Ha ilyen tényekben képes a kormány hazudni, akkor mit várhatunk tőle a kínai vakcinákkal kapcsolatban?

- tette fel a kérdést.

A Jobbik alelnök szerint az is nyilvánvaló, hogy amíg Orbán Viktor az ország miniszterelnöke, addig a jelenleg is érvényben lévő korlátozásoknak nem lesz vége,

mivel megrendült az emberek bizalma Orbán Viktorban, és ezzel együtt az oltásokban is. Azonban ahhoz, hogy a magyar emberek felszabaduljanak, és a korlátozások alól ki lehessen kerülni, az oltásokra mindenképpen szükség van - mutatta be a NER 22-es csapdáját a képviselő.

Így függ össze Orbán Viktor bizalmi indexe a vakcina iránti bizalommal, amíg a miniszterelnök nem áll jól ebben, abban sem lehet bízni, hogy az oltások elfogadottságában pozitív változás lesz tapasztalható - közölte.

Jobbik: "Orbán számára láthatólag másodrendű kérdés, hogy biztonságosak-e a kínai vagy orosz vakcinák" Hogy Orbán is értse: az oltás nem félkezes ulti. A mai kínai vakcinával kapcsolatos felelőtlen, és a magyar társadalmat mintegy megzsaroló kijelentése kizárólag arra jó, hogy még inkább elbizonytalanítsa a már amúgy is meglehetősen oltásszkeptikus magyar embereket. Kvázi azzal fenyeget, hogy kínai vakcina nélkül nemhogy nyár elejére, de talán év végére sem kaphatjuk vissza „az életünket" - olvasható a Jobbik közleményében.

A párt továbbra is kitart amellett, hogy a koronavírus elleni oltás csakis önkéntes és ingyenes lehet, illetve alapkövetelmény az Európai Gyógyszerügynökség támogatása, valamint az is, hogy az oltóanyagot más tagállamokban is használják. Továbbá kritizálta a jobbikos politikus azt is, ha regisztráció során megszerzett adatokat propagandacélokra használja fel a kormányzat.

- hangsúlyozta az online sajtótájékoztatón.