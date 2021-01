20 ezerrel többen kapták meg az oltást Csehországban, mint Magyarországon

Csehországban csütörtökig 155 ezer ember kapott már koronavírus elleni vakcinát. Közülük 7200 már a második adagot is megkapta - közölte Jan Blatny cseh egészségügyi miniszter csütörtökön Prágában sajtótájékoztatón.

Az MTI beszámolója szerint az oltás első hullámában a csehek kiemelten az egészségügyben dolgozókat és az idősotthonokban lakókat oltják be. Egy hete a szociális intézményeken kívül élő 80 év felettiek is regisztrálhatnak oltásra. A miniszter szerint csütörtök reggelig 173 ezer személyt jelentkezett be.

Hazánkban eddig 134 554 fő kapott oltást, 4 030 fő kapta már a második oltását is megkapta.

Az egészségügyi tárca szerint januárban 347 ezer, februárban 272 ezer, márciusban pedig 662 ezer személy beoltását tervezik.

Jan Blatny elmondta: Csehország eddig több mint 20 millió vakcinára kötött szerződést, és megerősítette, hogy a Pfizer és a BioNTech cégek a következő hetekben csökkentik szállításaikat, ami lassítani fogja az oltási folyamatot az egész országban.

Csehországban jelenleg a Pfizer, a BioNTech, valamint a Moderna cégek által gyártott vakcinákat használják. A Moderna vakcináját eddig mintegy 2900 ember kapta meg.

A cseh állam a Curevac, az AstraZeneca és a Johnson&Johnson cégektől is rendelt oltóanyagot. A prágai sajtó értesülései szerint a csehek jelenleg csak az Európai Unió által engedélyezett oltóanyagokat tervezik használni, az oroszokkal és a kínaiakkal egyelőre nem tárgyaltak oltóanyagaik esetleges megvásárlásáról.