A jobbikos EP képviselő szerint most Joe Bidennek is a normalitás ösvényére kell visszavezetnie országát

- írja Facebook oldalán Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője.

Az Európai Parlament plenáris üléséről készült felvételen Gyöngyösi Márton felidézte Warren Harding egykori amerikai elnöknek a választási kampányban elhangzott szavait. Warren Harding száz éve azt mondta: Amerikának most nem hősködésre, hanem gyógyításra, nem csodaszerekre, hanem normalitásra, nem forradalomra, hanem újjáépítésre, és nem felfordulásra, hanem rendre van szüksége.

- mondta felszólalásában Gyöngyösi Márton.

A jobbikos EP-képviselő azzal folytatta, hogy ez csak néhány dolog azok közül, amelyek Magyarországon jelenleg hiányoznak. Hozzá tette azonban, hogy ahogyan Warren Hardin elnök száz éve, most Joe Bidennek kell a normalitás ösvényére visszavezetnie országát.

Ugyanennek a normalitásnak kell visszatérnie az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban is. Elnök úr! Ne a múlttal foglalkozzon, mert ha ezt teszi, akkor az amerikai társadalom csak még polarizáltabb lesz. Mutasson nekünk jó példát a jó kormányzásból, hogy mi is tanulhassunk az ön által mutatott példákból. Megígérhetem, hogy pártom és én is keményen dolgozunk, hogy jövőre visszavezessük országukat a normalitáshoz