Karácsony az ellenzék által kezdeményezett vizsgálóbizottságok felállításáról: remélem, az "ország 133 legbátrabb embere" nem ijed meg a szembesítéstől

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írja,

"a kormány a veszélyhelyzeti szabályozással teljes egészében magára vállalta a felelősséget a járvány és a gazdasági válság kezeléséért. Ebből a felelősségből az elszámolás és beszámolás kötelessége is fakad."

A főpolgármester szerint a több mint 12 ezer elhunyt magyar ember és a "gazdasági válság kezelésére szánt közpénzekkel kapcsolatos botrányok sora" nem csak hogy indokolja, de elengedhetetlenné teszi, hogy az Országgyűlés elszámoltassa a kormányt, ezért támogatja az ellenzéki pártszövetség által kezdeményezett vizsgálóbizottságok felállítását.

Karácsony posztjában úgy fogalmaz,

"Vegyük sorba. Ideje tisztázni, mit és miért tesz a kormány, illetve az Európai Unió a vakcinabeszerzések kapcsán. Nem kétséges: az oltás a megoldás. Ez azon kevés állítások egyike, amelyben egyetért kormány és ellenzék. Abban is egyet kellene érteni, hiszen tudományosan is megalapozott tény: az oltásokkal kapcsolatos közbizalom erősítésének alapja a tényszerű, megalapozott, mindenfajta propagandától mentes tájékoztatás. Ezzel azonban hosszú hónapok óta adós a kormány. Ideje van a szembesítésnek. Miként tisztázni szükséges azt is, ki és mit tett, vagy nem tett a járvány második hullámára való felkészülésben, miért alakultak ilyen tragikusan a halálozási adatok. Tartozunk ezzel több mint 12 ezer magyar ember emlékének, és a tényfeltárás nemcsak a múltbéli tettekkel való szembesülés, hanem a jövőre való okos felkészülés szempontjából is fontos."