Szavazatszámlálók beszámolói alapján a borsodi időközi anomáliáiról ír az Unhack Democracy

Egy 41 kérdésből álló online kérdőív kitöltésére kérte fel az Unhack Democracy az októberi borsodi időközi választás szavazatszámláló bizottság tagjait. A kérdőívet a kormánypárti delegáltak nem töltötték ki, a 48 ellenzéki válaszadó pedig a 110 szavazókörbe delegált szavazatszámlálók közel negyedét jelenti.

Az Átlátszó által szemlézett kutatás szerint

a szavazóköri pártdelegáltak 71 százaléka nem bízott a választások lebonyolításának tisztaságában – ugyanakkor a válaszadók 15 százaléka saját bevallása szerint nem jegyzőkönyvezte az észlelt rendellenességeket.

Ilyen volt például, hogy észlelték, de nem jelezték az idős, mozgóurnával szavazók befolyásolását, a bizottsági tagok stigmatizálását és jogköreinek korlátozását. Az egyik megyaszói delegált olyanról is beszámolt, hogy egy szavazó az X-et tudta hová kell tenni, holott írni, olvasni sem tudott.

A megkérdezettek 62 százaléka észlelt a választókra történő nyomásgyakorlást a kampány alatt, illetve a választás napján – írják. Itt nem a „hagyományos” kampányra, azaz a meggyőzésre kell gondolni, hanem például olyanra, hogy a helyi ellenzéki delegáltak is ki vannak szolgáltatva a helyi polgármesterek által irányított/befolyásolt gazdasági és/vagy szociális viszonyoknak, ezért

félve attól, hogy ők vagy családtagjaik elveszíthetik a (köz)munkájukat, nem mernek fellépni a szabálytalanságok és törvénysértések ellen

– írja a szervezet.

A megkérdezett delegáltak 30 százalékánál merült fel a láncszavazás és szavazatvásárlás gyanúja, és 10 százalékuk észlelt rendellenességet a mozgóurnás szavazatok kezelését, feldolgozását illetően. Négy fő az idős emberek tudatos befolyásolásáról számolt be, két esetben pedig a delegáltakkal biankóban akarták aláíratni több példányban a jegyzőkönyveket a számolás előtt – idézi fel a portál a kutatás eredményét, mely arra is rámutat, a bizottsági tagok felkészültsége is hiányos volt:

a megkérdezettek több mint 20 százaléka számolt be arról, hogy a bizottsági munka bizonyos fázisait nem végezhette, például 8,5 százalékuk nem kezelhette a névjegyzéket. További 6 százalékuk pedig nem tudott arról, hogy joga lenne hozzá.

Rámutatnak arra is, a delegáló (össz)ellenzéki pártok a bizottsági tagok 10 százalékával nem vette fel a kapcsolatot a voksolás után, 25 százalékuktól pedig nem kérte el a jegyzőkönyv másolatát, mely a választási csalás elleni jogorvoslat esetén lenne fontos.

Az ellenzéki pártok mulasztásainál említi a jelentést azt is, hogy

a választások törvényes lebonyolítása érdekében sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetniük a delegáltjaik felkészítésére

– írja a kutatás, mely teljes egészében innen tölthető le.

A fideszes Koncz Ferenc halála miatt kiírt választást lánya, az ugyancsak fideszes Koncz Zsófia nyerte, aki alig 1500 szavazattal kapott többet, mint a jobbikos Bíró László.