A lakosság 52 százaléka szerint Orbán Viktor nem veszi figyelembe a véleményét

Az MSZP-közeli Szociális Demokráciáért Intézet nagy mintájú, 10 ezer fő megkérdezésével rendelt kutatást a lakosság politikai hangulatáról.

A megkérdezettek egyik feladata az volt, 1 és 5 között osztályozzák, hogy: Orbán Viktor mennyire veszi figyelembe az Önhöz hasonló emberek véleményét?

Aki egyesre értékelt, azt állította, a miniszterelnök egyáltalán nem veszi figyelembe a véleményét, aki pedig ötösre, azt, hogy nagymértékben figyelembe veszi. Az egyéb értékek a két állítás közötti árnyalatokat érzékeltetik.

Íme a végeredmény:

1: 52%

2: 11%

3: 11%

4: 7%

5: 19%

A 39 év alattiak, a diplomások és a budapestiek különösen nagy arányban vélik úgy, hogy a hozzájuk hasonlók véleményét egyáltalán nem veszi figyelembe Orbán Viktor. A legjobb osztályzatokat a községekben élőktől kapta a miniszterelnök.

A felmérés szerint az ellenzéki szövetség pártjai felé megvan a bizalom, ugyanis a többség (51 százalék) már most is úgy véli, hogy alkalmasak az ország ügyeinek vitelére. Mindemellett a FIDESZ-KDNP szavazók 13 százaléka is alkalmasnak tartja az ellenzéki koalíciót hazánk dolgainak intézésére.