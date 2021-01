Szputnyik V - az igazság kikényszerítésére nincs jogi lehetőség?

Ennek kikényszerítésére jogi lehetőség sincs

- Asbóth Márton, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Magánjogi projektjének vezetője nyilatkozott így a Népszavának azzal kapcsolatban, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) nem kívánja a nyilvánosság elé tárni, hogy milyen információk alapján bírálta felül a szakértők kételyeit, amelyeket az orosz vakcina engedélyeztetése okán fogalmaztak meg.

Emlékezetes, tegnap írt arról a lap, hogy értesülésük szerint a klinikai vizsgálatban nem ugyanolyan összetételű Szputnyik V készítménnyel dolgoztak, mint ami most forgalomba kerülhet.

Kérdéseikkel az OGYÉI-hez is fordultak, de sablonválaszt kaptak ők is. „A gyógyszerbiztonságot garantálja, hogy az OGYÉI által kiadott engedély feltételei között szerepel, hogy a vakcinának át kell esnie a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumi vizsgálatán, amely körülbelül 3 hetet vesz igénybe. Az oltóanyag csak abban az esetben használható fel hazánkban, ha a laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján a vakcina megfelelő minőségű. Annak érdekében, hogy minden beérkező vakcinaszállítmány minősége biztosított legyen, az NNK minden gyártási tételt külön ellenőriz majd.” Hozzátették: "az OGYÉI a vakcinával kapcsolatos döntését – csakúgy, mint más gyógyszer esetében - a kockázatok és előnyök maradéktalan mérlegelésével, több belső, illetve külső szakértői vélemény figyelembevételével hozta meg. Fontos kiemelni, hogy bármilyen készítmény engedélyezési folyamata során felmerülhetnek véleményütközések, amelyek kijelölik a tisztázandó kérdések körét is. Az OGYÉI ennek megfelelően tisztázta a gyártóval a kérdéseket és az aggályokat. Az OGYÉI minden kérdésre megnyugtató választ kapott, a vakcinát hatékonynak és biztonságosnak találta.”

Asbóth Márton szerint viszont nehéz lesz kideríteni, mi alapján döntött az Intézet.

A jogi fellépéshez kellene egy konkrét ügyfél, akinek az érdekeit sérti a hatóság döntése

- mondta, hozzátéve: nagyon úgy látjuk, még ha nem is ez a szándék, a kormány mindezzel az oltás iránti bizalmat csökkenti. Ez ellen csak azzal lehetne tenni, ha az engedélyezési folyamat áttekinthető lenne. Ha a szakemberek megismerhetnék, miként és miért engedélyezték a terméket, és az embereknek is elmagyaráznák, hogy miért gondolja azt a magyar állam, hogy ez az oltóanyag megbízható.

"Miután az OGYÉI egyértelműen politikai nyomás alá került, s ennek egyértelmű bizonyítéka, hogy a szakértők nem hozhatják nyilvánosságra a véleményüket, ragaszkodni kell ahhoz, hogy az orosz vakcinát csak az európai gyógyszerhatóság engedélye után használhassák az oltópontokon"

– ezt már Falus Ferenc egykori tisztifőorvos, volt főpolgármester-jelölt mondta a lapnak. Szerinte még az is elképzelhető, hogy az értékelők által felvetett aggályok miatt, a gyártási tételek ellenőrzése után az NNK sem engedi ki az oltópontokra a vakcinát.