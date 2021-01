Vagy cenzúra, vagy pedig a 100 milliárdos közmédiát kicsit sem érdekelte a vendéglátósok tüntetése

"A koronavírus-járványra hivatkozva bevezetett általános gyülekezési tilalom indokolatlan volt tavasszal is, és most is az. A veszélyhelyzet ugyanis nem jogon kívüli állapot, álságos arra hivatkozni, hogy a járványkezelés minden alapvető jogot felülír" - fogalmazott közleményében a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a mi vendéglátós tüntetéssel kapcsolatban.