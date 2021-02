Operatív törzs: megkezdik a legidősebbek oltását

Csütörtöktől kezdődik a legidősebbek oltása, de újra kellett tervezni az oltási tervet, mert kevesebb vakcina érkezett vasárnap

- jelentette be György István a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs tájékoztatóján.

Elhangzott még, hogy a háziorvosok múlt pénteken megkapták a praxisukhoz tartozó legidősebb, már regisztrált emberek listáját. Az oltás időpontját a háziorvos a megyei oltási munkacsoporttal együtt szervezi meg. Az idősek szállítását az államtitkár szerint ideális esetben a családnak kell megoldania, de szükség esetén betegszálllító jármű is igénybe vehető.

Az érintetteket a háziorvos értesíti telefonon és optimális esetben a négy nap alatt 30 ezer ember kaphatja meg a vakcinát.

Elhangzott még, hogy az egészségügyi dolgozók 93 százalékát oltották be, a kimaradóknak továbbra is a kórházi oltópontokon kell jelentkezniük, őket egy újabb csoportban fogják beoltani. Az idősotthonokban, szociális intézményekben 1805 helyen oltották, 64 helyszínen kellett aktív koronavírus-fertőzött miatt elhalasztani a vakcinálást. Itt is összegyűjtik azokat, akik még csak most fognak jelentkezni, és a későbbiekben beoltják őket. 82 ezer dolgozót és szociális gondozottat oltottak be ezen intézményekben.

Müller Cecília országos tisztifőorvos most is a koronavírus-adatok ismertetésével kezdte. Ez alapján, 578 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 78 beteg. Az elhunytak között két 38 éves személy is volt, de mindketten súlyos alapbetegségben szenvedtek.

Már átlépte a magyar határt az első 40 000 ampulla Szputnyik V vakcina

- közölte Müller Cecília, megerősítve a Szijjártó Péter által korábban elmondottakat.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője elmondta, hogy 213 emberrel szemben intézkedtek az elmúlt nap a maszkviselés szabályainak megszegése miatt. A vendéglátóhelyekre, üzletekre vonatkozó szabályok miatt nem jártak el hétfőn, de 383 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom szabályainak megszegése miatt. 46 alkalommal léptek fel a tranzitszabályok megszegése miatt miközben 7645-ször ellenőrizték a helyszínen a rendőrök a hatósági házi karantén szabályainak betartását.

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a jelentkezők kórtörténetét a taj-szám alapján is megvizsgálják az életkort és a krónikus betegségeket, a felírt gyógyszereket, amikor az oltási listákat készítik.

Arra a kérdésre, hogy mi tegyen egy idősotthonban lakó, ha csak most döntötte el, hogy mégis beoltaná magát, Müller Cecília közölte, hogy az intézményvezetőnek kell jelentkezni, ő veszi fel a kapcsolatot a megyei oltócsoporttal, és ha összegyűlik a megfelelő számú oltatni kívánók száma, akkor megkapják az értesítést arról, mikor kaphatnak vakcinát.

Szintén kérdésként merült fel, hogy cukorbetegek, vagy daganatos betegek is megkaphatják a védőoltást Müller Cecília azt mondta "igen, sőt" a krónikus betegeket fokozottan kell védeni. Ugyanakkor a beteg egészségi állapota és több más körülmény is számít, amikor az orvos dönt.