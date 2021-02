A kormány már le is hívta a hazánknak ítélt uniós munkaügyi támogatási keret egészét

A közeljövőben bejelentik Magyarország részvételét az EU SURE nevű válságkezelő programjában - számolt be az Euronews brüsszeli forrásaira hivatkozva. Az Európai Bizottság még áprilisban jelentette be, hogy SURE néven egy mintegy 100 milliárd eurós hitelprogramot indít azért, hogy a tagállamok enyhíteni tudják a koronavírus-járvány negatív munkaerőpiaci hatásait, továbbá, hogy megakadályozzák a tömeges elbocsájtásokat.