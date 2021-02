Bayer Zsolték örülhetnek, nem lesz szükség trükközésre: a kormány feloldaná a Várnegyed lakásainak privatizációját tiltó határozatot

Be fogja perelni Bayer Zsoltot a trükkös lakásszerzése miatt az I. kerületi önkormányzat - jelentette be V. Naszályi Márta polgármester ma online sajtótájékoztatóján. Mint elmondta, most készült el a jogi szakértői vélemény, ez alapján jogszabályba ütközőnek ítéli a kerület vezetése a Fidesz az 5-ös számú párttagkönyv tulajdonosának lakásügyét, ezért pert indítanak.