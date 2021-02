MOK-elnök: ha a szokásos, több évig tartó folyamatot végigvinnék, akkor mindenki belehalna a Covidba

Arról, hogyan kell állami hírt gyártani egy hibrid rezsimben, ismét jó példát példával szolgált a közpénzből működő MTI. A közmédia ugyanis szombat késő délután szemlézte Kincses Gyula péntek esti ATV-s nyilatkozatát, de csak azután, hogy a kormánypárti Magyar Nemzet a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnökének szavait olyan kontextusba helyezte, ami már megfelel a kormányzati narratívának.

Megszólalt a Magyar Orvosi Kamara a vakcinaengedélyezés lazításával kapcsolatban Közleményt adott ki az orvosi kamara a vakcinaengedélyezés lazítása miatt péntek délután. Mint írják, az oltások iránti szakmai és lakossági bizalom erősítése érdekében a Magyar Orvosi Kamara (MOK) arra hívja fel a kormány és az illetékes hatóságok figyelmét, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a továbbiakban is csak a gyógyszerbiztonsági szabályokat transzparensen követve, az Európai Gyógyszerügynökség szabályainak is megfelelő bevizsgálás után engedélyezze a készítmények forgalomba hozatalát.

Mindenesetre Kincses Gyula valóban hangsúlyozta az ATV stúdiójában, a MOK célja továbbra is az, hogy a vakcinákkal kapcsolatos bizonytalanságok végre eltűnjenek, és nőjön a bizalom az oltóanyagokkal szemben.

Mert mint mondta, beadott vakcina a jó vakcina, most minden oltás sokkal több életet ment meg, mint amennyit kockáztat.

Arra is figyelmeztetett a vakcinák (uniós) engedélyeztetése kapcsán, hogy jelenleg az európai szakhatóság is rendkívüli eljárásban, ideiglenes forgalomba hozatali engedélyeket ad ki, mert ha most, az egészségügyi válsághelyzetben a szokásos, több évig tartó folyamatot végigvinnék, akkor "mindenki belehalna a Covidba".