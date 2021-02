NERzeti bajnokság: már Mészáros Lőrinc ügyvédjének is van egy foci csapata

Miközben a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) legnagyobb halai az első osztályban igyekeznek labdarúgó klubot szerezni, azért a másod-, harmadvonalas szereplők is igyekeznek beszállni ebbe a fura hobbiba. Az mfor.hu írta meg, hogy a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként megismert Vörös József egykori megbízójához hasonlóan szintén klubtulajdonosnak mondhatja magát. Január közepén ugyanis ő lett a tulajdonosa a Sportzal Kft.-nek, amely pedig többségi tulajdonosa az SBTC Sport Kft.-nek, azaz a salgótarjáni focit működtető cégnek. A kisebbségi tulajdonos egyébként a salgótarjáni önkormányzat, amit jelenleg ellenzéki (MSZP-s) polgármester irányít.

A SBTC jelenleg harmadosztályú csapat és a nógrádi település kimaradt a stadionépítési lázból is. Érdekes ugyanakkor, hogy a kft. 2018 nyaráig annak a Leisztinger Tamásnak az érdekeltségébe tartozott, aki 2020 teléig a DVTK-t is üzemeltető Borsodsport Invest Kft. volt a többségi tulajdonosa is volt, mellesleg pedig a Népszava tulajdonosa, és megjelenik a neve az új budapesti városvezetés projektjei körül is.