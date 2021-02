Éles lőszerrel lőtt a tüntetőkre a mianmari rendőrség

Éles lőszerrel lőtt a tüntető tömegbe a mianmari rendőrség kedden, két tiltakozó válságos állapotban van - mondták el az indokínai ország egészségügyi forrásai.

A tavaly novemberi választásokon győzelmet arató kormánypárt, a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) szóvivője, Kji Toe elmondta, hogy legalább heten megsebesültek egy megmozduláson a fővárosban, Najpjidóban, ahol

a rendőrség éles lőszert, gumilövedéket, vízágyút és könnygázt is bevetett a tüntetők ellen.

A sebesültek közül hárman kórházba kerültek. Ketten - egy harmincéves férfi és egy 19 éves nő - válságos állapotban vannak, őket lőtt sebekkel szállították be. Bagóban és Mandalajban is többen megsebesültek. Mandalajban, az ország második legnagyobb városában a rendőrség őrizetbe vett 20-30 tüntetőt és egy újságírót.

Országszerte több tucat helyszínen zajlottak nagyrészt békés megmozdulások. Egyes esetekben előfordult az is, hogy a rendőrök csatlakoztak a tüntetőkhöz - számolt be a helyi média. Az állami televízió sebesült rendőrökről is beszámolt. A Reuters hírügynökség megjegyzi: ez volt az első alkalom, hogy elismerték, hogy tüntetések zajlanak az országban.

Az NLD két megválasztott képviselője a Reutersnek elmondta, hogy a rendőrség razziát tartott a párt ranguni székházában. A rajtaütést körülbelül egy tucat rendőr hajtotta végre, akik sötétedés után behatoltak az épületbe - tették hozzá.

Ola Almgren, az ENSZ mianmari koordinátora felszólította a biztonsági erőket, hogy tartsák tiszteletben az alapvető emberi jogokat, köztük a békés gyülekezéshez és a véleménynyilvánításhoz való jogot. Almgren a tüntetőkkel szembeni aránytalan erő alkalmazását "elfogadhatatlannak" minősítette.

A mianmariak negyedik napja vonulnak utcára, hogy tiltakozzanak a múlt heti államcsíny ellen. A megmozdulások során több tucat embert előállítottak, és sokan megsebesültek. Emellett polgári engedetlenségi mozgalom kezdődött a délkelet-ázsiai országban, amelyhez ezrek - köztük kórházi dolgozók - csatlakoztak.

A katonai rezsim hétfőn betiltotta a négy főnél nagyobb összejöveteleket, de a megmozdulások ennek ellenére folytatódnak. Az indokínai országban a hadsereg a múlt héten, a parlament ülése előtt néhány órával vette át a hatalmat, és őrizetbe vette a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít, Mianmar addigi vezetőjét, valamint több más magas rangú politikust. A lépést azzal indokolták, hogy a kormány nem reagált a hadsereg azon panaszaira, amelyek szerint a tavaly novemberi választásokon súlyos csalások történtek, derül ki az MTI közleményéből.