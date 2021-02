A jegybank szerint egy átlagos magyar család 800 ezernél is többet tudott félretenni a COVID alatt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) számítása szerint összesen csaknem 1300 milliárd forintnyi friss megtakarítás került értékpapírokba, emellett több mint 1600 milliárd forint új pénz gyűlt össze a háztartások bankszámláin, ehhez jön még legalább 500 milliárd forintnyi készpénz. Ez az MNB szerint azt jelenti, hogy egy átlagos háztartás 800 ezernél is többet tudott tavaly félretenni.

A jegybank legfrissebb értékpapír-statisztikáiból ugyanis az derül ki, hogy 2020-ban a lakosság csaknem 1290 milliárd forintnyi friss pénzt helyezett el értékpapírszámlákon. A múlt héten publikált jegybanki adatok szerint ehhez jött még több mint 1600 milliárd forintnyi új bankbetét, ami miatt történelmi rekordra nőtt a bankban tartott lakossági vagyon volumene.

A napi.hu arról is ír, hogy a készpénzt is halmozták tavaly a magyarok. Az első kilenc hónapban 485 milliárd forintnál is több készpénzzel nőtt a háztartások megtakarítása, és ez a trend vélhetően az utolsó negyedévben sem torpant meg. Vagyis a háztartások tavaly akár 3500 milliárd forintot is félre tehettek a járvány és a válság ellenére, ami egy átlagos háztartásra vetítve 800 ezer forintnál is több pénzt jelent.

Ugyanakkor, ha abból indulunk ki, hogy a lezárások miatt komplett gazdasági szektorok csődöltek be, érdekes lehet, hogy kiknél keletkezett ekkora többlet.