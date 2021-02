Operatív törzs: Németország, Ukrajna, Nigéria felől érkezett a brit mutáns

Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese az elmúlt 24 óra rendőri intézkedéseit ismertette, ezt követően pedig Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, enyhén nő a fertőzöttek száma.

A napi adatokat közölve rámutatott, 33 ról 69-ra emelkedett a brit mutánssal fertőzött betegek száma, de csak egy részük utazott - Németország, Ukrajna, Nigéria felől. Müller kijelentette,

az új mutáns közösségi terjedésnek indult.

Hozzátette, pénteken indul az orosz oltóanyag beadása. A fővárosi háziorvosi praxisok (560-an) választhattak 5-5 főt, akik kaphatnak az orosz vakcinából az oltópontokon. A Szputnyik V-ről a tisztifőorvos elmondta, lakossági tájékoztatója már fent van a Koronavirus és a Vakcinainfo portálon.

Egyes krónikus betegségek mellett nem adják, de életkori megkötés nincs.

Beszámolt arról is, egy 21 országban elvégzett tanulmány szerint a koronavírus-betegségben elhalálozók 46 százalékban szociális otthonok lakói voltak korábban, amiben annak is szerepe van, hogy néhány országban "magukra hagyták az otthonokat", hazánkban azonban ez nem így történt. 1074 hazai hazai intézménybe pedig egyáltalán nem jutott be a vírus a második hullámban.

Arra a kérdésre, mi alapján döntenek arról, hogy mely települések mikor és mennyi vakcinát kapnak, a tájékoztatón elhangzott: az érkező vakcina szab határt az oltásnak. A mostani háziorvosi osztásnál is mindenkire gondoltak.

A Szputnyik V vakcina kapcsán Müller Cecília ismertette, annak nincs ellenjavallata az életkorra vonatkozóan. Az óvatosságot pedig tulajdonképpen úgy értették, hogy amely betegség nincs pontosan, jól beállítva (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség egyes nem rendezett esetekben), azokban az esetekben nem adják be a vakcinát.