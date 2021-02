"Évente egyetlen alkalommal fordul elő" - az EMMI megszólalt a balesetiben tíz fokban, kabátban dolgozó kórházi szakemberekről

Korábban lehetett olvasni arról, hogy az extrém hideg bizony a kórházakat is próbára teszi: van olyan egészségügyi intézmény, a Manninger Jenő Baleseti Intézet, ahol állítólag tíz fok van, így pulóverben, sálban, valamint kabátban dolgoznak a szakemberek. Az ATV Híradónak most válaszolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ezzel kapcsolatos hírekre, hangsúlyozták, csak ehhez hasonló szélsőséges időjárásban jelentkezik a probléma, illetve ideiglenes megoldással be tudták fűteni a helyiségeket.

A szaktárca a televíziónak küldött levelében azt írja,

"A 40-es években épült Manninger Jenő Baleseti Intézet épületét akkoriban Európa legmodernebb épületei közé tartozott. A 80-as évek állagmegóvó felújítása óta azonban mára a nyílászáró rendszer korszerűtlenné vált a 2–7. emeletek között, ezért a neurológiai osztályon már elvégezték a részleges szigetelést. Az épület hőmegtartó képességét kizárólag az extrém időjárási körülmények teszik próbára (országos hidegrekord, szeles idő), amely jellemzően évente egyetlen alkalommal fordul elő."

Kiemelték,

"péntek délelőtt az intézményvezető és a főnővér végigellenőrizte az osztályokat, majd átmenetileg elrendelték plusz elektromos fűtőeszközök üzembe állítását – amennyit az elektromos hálózat elbír. Ennek hatására a jelenleg mért hőmérsékletadatok szerint az 5. emeleti nővérszobában 23°C, az északi kórteremben 21°C, a folyosón 22 °C van. Az Országos Kórházi Főigazgatóság a közeljövőben felméri a kórházi épületek állapotát, és az elkészített kataszter alapján dönt a legszükségesebb infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról."

Vagyis örüljünk, hogy évente csak egyszer kell hidegben dolgozniuk az ápolóknak,nővéreknek és orvosoknak.