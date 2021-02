A londoni magyar nagykövet azt javasolja, aki teheti, most ne utazzon Nagy-Britanniába

Életbe lépett az a rendelkezés, mely alapján az Egyesült Királyságba utazóknak a tíznapos karantén ideje alatt kötelezően két koronavírus-tesztet is el kell végeztetniük, írja az ATV.

A teszteket az utazás előtt kell megrendelni, ezek összesen 210 fontba (86 ezer forint) kerülnek, a csomagot pedig az angol posta viszi majd ki az megadott címre. A londoni magyar nagykövet azt is elmondta, aki rossz információt ad meg, akár 10 ezer font büntetést is kaphat. Kumin Ferenc mindezek fényében azt javasolta: aki teheti, ne utazzon most a szigetországba.

Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország esetében is 10 napra karanténba kell vonulni érkezés után. A két teszt pedig Angliára és Skóciára vonatkozik.

Nagy-Britanniában egyébként már több mint 15 millió oltást adtak be, Boris Johnson szerint viszont bár a számok csökkenést mutatnak, még mindig sok a fertőzött.