Nagyon sokan kerülnek ki a közmunkaprogramból

A Népszava írása szerint, júliusban több mint félezren érik el a tíz éves határt, ameddig közfoglalkoztatottként dolgozhat valaki. Most azonban a korábbi propaganda ellenére úgy tűnik, az állam elengedi a kezüket.

A kormányhivatalok ugyanis levélben hívták fel a polgármesterek figyelmét nemrég arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint, ha valaki - legfeljebb fél éves megszakításokkal - tíz éve közfoglalkoztatott, akkor így már nem dolgozhat tovább. A február 15-ei adatok szerint 91,1 ezren állnak közfoglalkoztatási jogviszonyban. 2021-ben az egy közfoglalkoztatónál eltöltött időtartam 523 fő esetében haladja meg a kilenc évet, vagyis az ő jogviszonyuk időtartama emelkedhet tíz év fölé a nyáron, ha idén is közmunkásként dolgoznak. Törvénymódosítás nélkül nekik kell más megélhetési lehetőséget találni a nyáron.

Ha innen is kizárnak, nem tudom, mi lesz! Eddig sem kellettem sehová, majd pont ötvenöt évesen sikerül munkát találnom

- mondta a lapnak János, aki a kaposvári agglomeráció egy kis 500 lelkes falujában él.

Az 55 éves férfi 2011, vagyis a kezdetek óta közfoglalkoztatott, s azt remélte, ez így is marad, míg eléri a nyugdíjkorhatárt.

Karosszérialakatos a végzettségem, több cégnél is dolgoztam karbantartóként 2009-ig. Egyik helyről sem magamtól jöttem el, mindenütt belefutottam a nagy leépítésekbe. Másfél év munkanélküliség után a közfoglalkoztatás szinte szó szerint mentőövet jelentett és mostanra a képesítéseim miatt nélkülözhetetlen emberré váltam a faluban, a munkámat pedig megbecsüli a polgármester

- tette hozzá János.

Lászlónak is gondot okozna, ha vissza kellene térnie a munkaerőpiacra. A 44 éves férfi hat évet húzott le fakitermelőként az erdészetnél, majd a kaposvári húskombinátban dolgozott többféle munkakörben, mígnem 2009-ben a válság miatt elbocsátották. Másfél év munkanélküliség után ő is az indulásnál került a közfoglalkoztatásba, ma már a csapat vezetője. Néhány éve még 27-en tartoztak alá, most már csak féltucatnyian. De nemcsak a vezetői képessége, hanem a szakértelme miatt is fontos a falujának, mert egyedül neki van traktorvezetői engedélye, s kisgépkezelőként is nélkülözhetetlen.

Itt szükség van rám, elismernek, egy gyárban egy lennék a tömegből, akit bármikor le lehet cserélni, ahogyan az meg is történt már. Innen három műszakba szinte lehetetlen bejárni Kaposvárra, ha az embernek nincs autója, a tömegközlekedést ugyanis nem a munkaidőkhöz alakították. Előfordult, hogy a műszak végén már nem tudtam hazajönni, bent aludtam a gyárban

- mondta László hozzá téve, hogy ilyen feltételekkel nem is akarna úgynevezett normális munkát.

A napilap megkérdezte a Belügyminisztériumot, hogy ezekre az emberekre kidolgoznak-e külön közmunkaprogramot, a belügyi tárca azt válaszolta, hogy ezt nem tervezik. Közölték azt is, hogy a tárca nem tud a polgármesterek álláspontjával azonosulni, amely szerint akik már több mint tíz éve bent vannak a közmunkaprogramban, képtelenek a normál munkaerőpiacon elhelyezkedni, vagyis foglalkoztatásuk inkább szociális jellegű. Arra a kérdésre pedig, hogy elképzelhető-e, hogy a tíz éves „közmunkaviszonyt” elérők semmilyen juttatásban nem részesülnek a jövőben, nemmel válaszoltak. A BM szerint mindent megkapnak, amit más álláskeresők is. Ez azt jelenti, hogy most nagyjából 57 ezer forintot visznek haza, ha megszűnik a közfoglalkoztatotti jogviszonyuk, ennek 60 százalékára számíthatnak három hónapig, majd jön a 22 800 forintos foglalkoztatást helyettesítő támogatás és ha megfelelő igazolások nélkül abból is kizárják őket, akkor nulla forint, jobb esetben szociális segély. A kilátásokhoz érdemes tudni, hogy most januárban az álláskeresők 49,4 százaléka már semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.