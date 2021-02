A rendőrség körözi a DVSC volt játékosát

A 35 éves hondurasi középpályás Luis Ramost ittas vezetés miatt körözik a rendőrség. Ramos korábban a DVSC-vel kétszer nyert bajnokságot és kétszer Magyar Kupát. Jelenleg az NB III-as Füzesgyarmat játékosa, az őszi szezonban 13 bajnokin szerepelt.

A klubnál megdöbbenve értesültünk az esetről , amelyről nem volt tudomásunk. Ahhoz, hogy bármilyen hivatalos állásfoglalást kialakíthassunk, tovább kell tájékozódnunk az üggyel kapcsolatban” - nyilatkozta a Békés Megyei Sport Extrának Boros Tibor, a Füzesgyarmati SK szakosztályvezetője.

Boros Tibor elmondta, Ramos az üggyel kapcsolatban arról tájékoztatta a klubot, hogy egy 2019-es ittas vezetése során vonták be a jogosítványát, amit később visszakapott. Ugyanakkor a kirótt pénzbüntetés teljes összegét nem fizette meg.

Luis Ramos 2007-ben a szlovákiai Nyitráról érkezett Magyarországra, először Nyíregyházán futballozott, majd Debrecenben, illetve kölcsönben Kecskeméten is. Később több országban megfordult (egy rövid ideig Nyíregyházán is játszott még), 2018-tól a DEAC labdarúgója volt, tavaly nyáron pedig Füzesgyarmatra szerződött. Ősszel 13 bajnokin lépett pályára az NB III-ban, két gólt szerzett. Az NB III-ban jövő héten rajtol a tavaszi szezon, a Füzesgyarmat az 5. helyen áll a Keleti csoportban. Az NB I-ben pályafutása során 107 meccsen három gólt ért el, kétszeres magyar bajnok (2010, 2012) és kétszeres Magyar Kupa-győztes (2012, 2013), illetve Ligakupa-győztesnek (2010) is vallhatja magát.