Ha Európában is engedélyeztetik, korábban megérkezhetnek a Szputnyik V vakcinák

Felgyorsulhat az orosz Szputnyik V oltóanyagok szállítása Európába abban az esetben, ha az Európai Gyógyszerügynökség a napokban engedélyezteti az oltóanyagot – tájékoztat a TASZSZ Orosz Hírügynökség.

Bízunk abban, hogy az Európai Unió és az Európai Gyógyszerügynökség tudományos, és nem politikai alapon fogja vizsgálni a vakcinákat. A Szputnyik V-t már 29 országban jóváhagyták

– fogalmaztak a közleményben.

A vakcinák a korábbi megállapodások értelmében csak azt követően érkezhetnek majd Európába nagy mennyiségben, amint Oroszországban lezajlottak a tömeges oltások – emlékeztettek a Szputnyik V fejlesztői, amit idén június végére ígérnek.

Most viszont azt közölték, hogy ha az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezteti az oltásukat a közeljövőben, akkor hamarabb el tudják kezdeni annak gyártását Európán belül is. De addig csak azoknak az európai országoknak fogják kiszállítani a vakcinákat, amelyeknek a saját gyógyszerügynöksége engedélyezte a vakcinát, és közvetlenül rendelte meg azokat Oroszországból. Ebből adódóan a hazánkba történő szállítások az eddig is ismert menetrend alapján folytatódhatnak.