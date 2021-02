Novák szerint lehet vitatkozni arról, mit tesznek lehetővé a törvényeik, de a szabály az szabály

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az Indexnek adott interjút, melyben többek között beszélt a kormány egyik új bejelentéséről, a fiatalok személyijövedelemadó-mentességről is. Elmondta, a projekt azért csak jövőre indul, mert a gazdaság talpra állítása mindig lassú, s folyamatosan kell adni az impulzusokat. Az idei év azonban még csak a feltételek megteremtéséről szól.

Annak kapcsán, hogy a 12 éve változatlan összegű családi pótlék időközben elveszítette a reálértéke 40 százalékát, a megduplázását szorgalmazó, tavasszal indított petíciót pedig 43 ezren írták alá, Novák közölte:

Meggyőzésem szerint nem változott a magyarok többségének elvárása sem, miszerint továbbra is kössük munkához a családtámogatásokat. Az kapjon, aki kiveszi a részét a közös teljesítményből.

S hogyan vélekedik a családokért felelős tárca nélküli miniszter a gyes hároméves intézményéről, amely komoly hátrányba hozza a nőket a munkaerőpiacon?

Nem hiszek abban, amikor ex cathedra kijelentjük, hogy csak az a jó anya, aki három évig otthon marad a gyerekével. Ahogy az ellenkezőjében sem.

Szerinte, ha jól megnézzük, az

ő rendszerünk inkább arra ösztönöz, hogy az édesanya menjen vissza dolgozni.

Novákot arról is megkérdezték, az elmúlt évek távlatából mi az a projekt, amire nem büszke. Ennek kapcsán a tárca nélküli miniszter úgy fogalmazott,

a családpolitika területén még talál ügyeket, amelyekkel foglalkozni kellene.

Ilyenek a rugalmas munka kultúrájának erősítése, beleértve a távmunkát, a részmunkaidős foglalkoztatást, a csúsztatott munkavégzést vagy az állásmegosztást.

Szó esett az interjúban továbbá az örökbefogadásról is. Például mi igaz abból, miszerint mostantól az ő „személyes kegyén” fog múlni, hogy valaki egyedülálló szülőként fogadhat-e örökbe? A kormányzati felelősséget ugyanis ebben a vonatkozásban miniszterként márciustól 1-től ő látja majd el.

Elsődleges célkitűzéseként említette, hogy az örökbefogadásra váró gyerekek számát a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá tervük között szerepel egyenként megvizsgálni, miért nem találnak örökbefogadó szülőt az adott gyermeknek. Ennek kapcsán egyelőre az alapállítása az: azért, mert

az örökbefogadásra jelentkezők igényei nem feltétlenül találkoznak a realitásokkal.

A jelenlegi szabályozás alapján egyébként annak a gyermeke nem örökbe adható, aki vér szerinti szülőként eleget tesz az úgynevezett kapcsolattartási kötelezettségének: azaz havi egy alkalommal hajlandó egy órára találkozni a gyerekével.

Novák kifejtette, egyetért abban, miszerint a lehető legszigorúbban kell eljárni, ha valaki gyakorlatilag már lemondott a gyerekéről, ezt pedig csak formálisan nem tette meg.

A Család az család kampány is szóba került. Ennek kapcsán Novák a 2009-es, élettársakról szóló törvényt idézte, azaz: a homoszexuálisok Magyarországon nem fogadhatnak örökbe.

Ennek ellenére vannak, akik jogi kiskapukat keresve megpróbálták, próbálják kijátszani a szabályozást. Lehet vitatkozni arról, hogy mi mindent, illetve mit nem tesznek lehetővé a törvényeink, azonban jelenleg a szabály az szabály, és mi ezt tartjuk be. Ki merem jelenteni, hogy a homoszexuálisok örökbefogadásának kérdése pillanatnyilag nem szerepel a magyar emberek első száz problémája között, és mi eszerint állunk a kérdéshez.

Novák ismertette továbbá, egy évben nagyságrendileg ezer örökbefogadás történik, ebből 70 alkalommal egyedülálló szülőknél. Hangsúlyozta, ők elsősorban azt szeretnénk, ha van olyan házaspár, akik készek örökbe fogadni azt a gyermeket, ők elsőbbséget élvezzenek.

Hiába telepítenek minden jogkört adott miniszterhez a közigazgatásban, a nap végén a konkrét örökbefogadási ügyekben továbbra is a szakemberek hozzák meg a döntéseket. Ha egy gyermek érdeke, hogy őt egyedülálló szülő fogadhassa örökbe, már most megígérhetem, hogy ez nem rajtam fog múlni. A gyerekeket a mindenkori legjobb helyre, legnagyobb biztonságba szeretnénk juttatni, nekem pedig meggyőződésem, hogy egy egyedülálló szülő is csodálatos szülője lehet egy gyermeknek