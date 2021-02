Jakab Péter: Orbán Viktor a felelősség elől Cecília asszony szoknyája mögé bújik

Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje a Facebook-oldalán reagált Orbán Viktor mai Kossuth rádióban elhangzott beszédére - amelyben

"a miniszterelnök úr azon sopánkodott, hogy az ellenzék támadja a nemzeti konzultációt, meg hogy nem akarja megadni a felhatalmazást neki újabb 90 napra".

A jobbikos politikus azonban megismételte azt a korábbi álláspontját, miszerint

Felidézte, Mészáros Lőrinc szállodája már most hirdeti, hogy április elején nyitnak.

"Lölő már a konzultáció elején ismeri a végeredményt? Cirkusz a népnek. Drága és felesleges"

- tette hozzá.

Jakab Péter a felhatalmazással kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy Orbán Viktor tavaly megkapta a rendkívüli jogkört.

"Eredmény: 14 ezer halott, több százezer megélhetését vesztett magyar, kifosztott önkormányzatok, gazdagodó Orbán-haverok. Ehhez kér most újabb felhatalmazást? Nem adjuk meg. Minek is adnánk? Épp ma reggel közölte a rádióban, hogy az ország Müller Cecília kezében van. Szerintem meg az ön markában. Foglyul ejtette 10 éve. És még most sem kormányoz, csak nemzeti konzultálgat, a felelősség elől pedig Cecília asszony szoknyája mögé bújik. És közben felhatalmazásért hisztizik. Nos, a lopáshoz eddig se adtunk, máshoz meg eddig se értett"

- fogalmazott a jobbikos politikus.