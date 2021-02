Kövér László online tárgyalt kínai kollégájával a "dinamikusan fejlődő" kínai-magyar kapcsolatokról

A dinamikusan fejlődő kétoldalú kínai-magyar kapcsolatokról, a Kína és Kelet-Közép-Európa együttműködéséről, a koronavírus elleni küzdelemről, valamint a magyar Országgyűlés és a kínai Országos Népi Gyűlés kapcsolatáról is beszéltek azon a videokonferencián, amelyet pénteken tartottak Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Li Csan-su, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnöke részvételével – közölte az MTI.

Az online tanácskozás megtartását a kínai fél kezdeményezte. Elhangzott, hogy "mind a magyar kormány mind a magyar Országgyűlés részéről kifejezetten elégedett a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolataink fejlődésével" – hangsúlyozta Kövér László, aki ezen felül háláját fejezte ki kínai kollégájának azért a segítségért, amelynek eredményeként a koronavírus-járvány kitörése után egy közvetlen, Kína–Budapest légihídon jelentős mennyiségű egészségügyi felszerelés érkezett Kínából Magyarországra.

Kövér megköszönte azt is, hogy sikeres tárgyalások után

idén január végéig mintegy 5 millió adag kínai oltóanyagot vásárolhatott hazánk a Sinopharmtól,

amelynek az 550 ezer dózist tartalmazó, első vakcinaszállítmánya, ezen a héten érkezett meg Budapestre. Li Csan-su szintén köszönetét fejezte ki Kövér Lászlónak, hogy Magyarország az elsők között ajánlott fel konkrét segítséget országának a járvány megfékezéséért.

A házelnök elismerését is tolmácsolta partnerének, hogy Kína saját eszköztárával sikeresen küzdötte le a vírust, akadályozta meg annak továbbterjedését, ami szerinte jórészt a gyorsan meghozott intézkedéseknek és a fegyelmezett állampolgári magatartásnak volt köszönhető.

"Nehéz esztendő van mögöttünk és egy bizonytalan év van előttünk, de azt a reményemet fejezem ki, hogy mind a kínai mind a magyar emberek számára ez az esztendő az előzőhöz képest ismét a felemelkedés, ismét a derűlátás esztendeje lesz" – fogalmazott Kövér.

A két ország gazdasági kapcsolatáról szólva a házelnök kijelentette, hogy az elmúlt tíz évben nagy utat tettek meg egymás felé, Magyarországon a Keleti Nyitás stratégiájának meghirdetése, amely révén 25 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom. Kínában pedig az Egy Övezet Egy Út program megteremtette a stratégiai együttműködés alapfeltételeit. 2020-ban Kínából érkezett Magyarországra a legtöbb külföldi befektetés, amivel a kínai befektetések összértéke meghaladta az öt milliárd dollárt, és a Magyarországon működő kínai vállalatok több mint 16 ezer embernek és családjuknak adnak megélhetést.

Kövér szerint örvendetes, hogy miközben a járvány miatt gazdaságaink is lendületet vesztettek szerte a világon, a kínai-magyar kereskedelmi kapcsolatokban mind a kivitel mind a behozatal oldalán több mint 20 százalékos növekedést könyvelhettünk el tavaly. Nagyra értékelték a 17+1-es együttműködést, és szorgalmazták, hogy a program keretében minél több konkrét projekt valósulhasson meg.

A Kína és a kelet-közép európai országok közötti együttműködést nem tekintik az Európai Unió alternatívájának,

sokkal inkább egyfajta hídnak az EU és Kína, illetve Ázsia között, amely révén mások számára is hasznosítható modelleket tudnak kidolgozni – emelte ki a házelnök. Mindkét fél egyetértett abban, hogy országaik a jövőben is a pragmatikus együttműködésben érdekeltek, amelynek egyik feltétele a belügyekbe való be nem avatkozás valamint a partner stratégiai érdekeinek a tiszteletben tartása.