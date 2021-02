Merkely: az a jó vakcina, amit már megkaptunk

Éppen jó időben kezdtük el a budapestiek újabb szűrését, hiszen a szakemberek is egyetértenek, a többi országhoz hasonlóan hazánkat is utolérte a harmadik hullám. Ezt sajnos a mi számaink is igazolják. - írja közösségi felületén Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzáteszi a saját számaik is ezt igazolják, ugyanis a második körös szűrés első két napján, február 18 és 19-én a decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma.